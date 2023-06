Presentaron la capacitación para anfitriones turísticos

En general, cuando las personas piensan en una ciudad turística, se remiten a localidades con atractivos naturales y/o culturales de gran envergadura. Sin embargo, ciudades como Rafaela también poseen un gran potencial, por la calidad de su entramado productivo y la capacidad de generar eventos de gran convocatoria. Por ello, es importante que se practique -de modo eficiente y prolongado en el tiempo- la cultura de la hospitalidad. La cultura de la hospitalidad supone que toda la comunidad se asume como anfitriona, y no sólo quienes prestan servicios específicos vinculados al turismo (hoteleros, gastronómicos y agentes de viajes, por ejemplo). Así, se asimila -como rasgo identitario- el hábito de encontrarse con el otro; con cada residente dispuesto a organizarse para invitar, recibir, atender y despedir al viajero de la mejor forma posible.

Es por ello que este miércoles al mediodía, en el SUM del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, la Comisión de Turismo de la entidad brindó una conferencia de prensa para presentar su capacitación o curso para anfitriones turísticos, una iniciativa que comenzará a dictarse en el mes de julio, y que busca fomentar la cultura de la hospitalidad en nuestra ciudad.

En este sentido, María Cecilia, una de las capacitadoras, comentó ante la prensa local que "se trata de un curso o una capacitación en sí de 5 jornadas, en donde intentamos generar ese recurso humano que reciba a todos los turistas que vienen a Rafaela y que no sólo lleguen y den vueltas solos, sino que haya esta figura o guía que los pueda acompañar, contarles que estamos viendo y que tengan las herramientas para hacerlo. El curso comenzará el primer sábado de julio, y son los 5 sábados del mes de julio y por la mañana, de 9 a 13 horas en el Centro Comercial, en hoteles y en distintos lugares". Asimismo, la capacitadora brindó más detalles y precisiones al señalar que "de estos cursos pueden participar todas aquellas personas que quiera trabajar de esto porque hay que tener en cuenta que no es sólo una capacitación, sino que además es una salida laboral, que sean mayores de 18 años, estudiantes de turismo, hoteleros, gastronómicos o un taxista que quiera hacerlo y desee contar con esas herramientas. La capacitación completa tiene un costo de 10 mil pesos con todo el material que se les va a entregar a los participantes. Se trata de un curso teórico-práctico, donde habrá una salida o una visita guiada y en otra los participantes van a ser los que tengan que salir a guiarnos a todos". Por último, y con respecto a la inscripción, María Cecilia añadió que "ha comenzado a partir de este miércoles y se puede realizar a través de la página web del Centro Comercial o de las redes sociales de la institución. Son cupos limitados y el cierre de la inscripción es el 26 de junio".

De esta manera, a través de esta propuesta -que cuenta con el apoyo de la Comisión de Comercio & Servicios del CCIRR, la Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Rafaela (CAPHREBAR), la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Alejo Viajes y María Tours- la Comisión de Turismo del CCIRR busca generar las bases de un “turismo artesanal”, para formar a los anfitriones locales, de forma tal que puedan ofrecer una atención afectiva y personalizada a quienes visiten la ciudad.