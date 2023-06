Una exitosa Clínica de Capacitación brindaron Belén Succi y Pedro Ibarra

Una exitosa Clínica de Hockey desarrollaron en la tarde del jueves Belén Succi y Pedro Ibarra. Los emblemáticos ex jugadores de los seleccionados argentinos llegaron a Rafaela para aportar su gran caudal de conocimientos a niños y niñas en el CRAR, donde más de 230 inscriptos disfrutaron de quien fuera la arquera más reconocida de las Leonas y de uno de los estandartes de los Leones campeones olímpicos en Río 2016.

Previamente, por la mañana, desarrollaron un encuentro con el periodismo local en el Hotel Amerian. Cabe acotar que su presencia fue impulsada por Ceferino Mondino, a través de las gestiones con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que la organización fue a través del Círculo Rafaelino.

"En nombre de todos los rafaelinos es un orgullo tenerlos acá, especialmente para quienes venimos del palo del deporte. Muchos chicos y chicas los han visto por televisión con sus logros, en un deporte de luchadores, que no es super profesional y eso es doblemente meritorio. Agradezco al Club anfitrión, esto surgió algo espontáneamente en una visita de Horacio Rodriguez Larreta donde tocamos el tema del deporte y rápidamente pudimos concretarlo", expresó Mondino.

En tanto, Ernesto Defagot como presidente de CRAR manifestó también su satisfacción por recibir a Succi e Ibarra, y la gran cantidad de inscriptos que se registró para colmar el sintético.

En su primer tramo, Ibarra agradeció al Gobierno de Buenos Aires, donde su ex entrenador Carlos "Chapa" Retegui está a cargo del área de Deportes, por permitir estas recorridas "dando vueltas por el país, no solo haciendo clínicas deportivas, sino compartiendo momentos con los chicos que tanto nos gusta a nosotros, luego de haber vivido tanto o viajado mucho en el exterior, y de haberle dado mucho al alto rendimiento, entonces hoy ya retirados los dos es una linda posibilidad. Aprendemos también nosotros mucho de los chicos y está buenísimo".

En tanto, la ex arquero puntualizó que "también agradezco, no solo como deportista, sino como profe de Educación Física ya que me encanta educar los valores a través del deporte. Cuanto mas chicos hay haciendo deporte, no solo hockey, que pasen tiempo dentro de los clubes es muy trascendente. Insconcientemente el deporte educa mucho más que cualquier otra cosa y es un placer recorrer el país, acercarnos a los niños, y compartir y que vean que somos personas que hemos luchado por llegar a donde lo hicimos, que nos ha costado mucho mas de lo que ganamos muchas veces. Y contar las experiencias del deportista de alto rendimiento, que no es solo lo que ven esa cara levantando una copa, sino que tenemos una vida atrás, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio y es bueno poder compartirlo".

Sobre esa identificación cada vez mayor que, especialmente Las Leonas, han conseguido en estas últimas décadas permitiendo la masificación del hockey, Belén comentó que "Si, es hermoso. Obviamente las Leonas arrancaron hace muchísimos años el tema del boom, y todas las generaciones que vinieron abajo continuaron con eso, dejando a Argentina siempre en podios, y eso incentiva a muchas chicas de todo el país. Si las Leonas están donde están es porque generan jugadoras en toda Argentina. Entonces cuando uno se retira aparece otra jugadora de buen nivel atrás, pero igual reitero que lo más importante es que estén en los clubes haciendo deporte y no en casa jugando a la play".

Finalmente, Ibarra recalcó que "debemos bajar el mensaje que si bien nos ven por televisión somos gente normal, que se esforzó un montón, y hacerles llegar ese mensaje a las familias y padres, de lo importante que es el acompañamiento en esas edades para los chicos. Soy padre, todos trabajamos, son momentos difíciles, hay que levantarse temprano los fines de semana para llevarlos, pero es parte de incentivarlos, de los valores, entender que el éxito no es levantar la copa si bien nosotros tuvimos esa dicha, esa es la zanahoria que nos motiva. El éxito es el camino, haber caído y volverse a levantar, el deportista vive con dudas y frustraciones, y los valores que generan el deporte son ir día a día superando esas adversidades".