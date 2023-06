Cinco partidos por el Clausura

Este jueves se pondrá en marcha la segunda fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, luego del breve parate por la falta de adicionales policiales por la carrera de Turismo Carretera.

Uno de los cinco encuentros, entre Ben Hur y Unión, se jugará por la tarde en cancha de Quilmes (recordemos que la BH tiene la cancha suspendida), en tanto que el resto de la programación irá por la noche.

Este es el detalle: Ben Hur vs. Unión de Sunchales (14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera en el Estadio Agustín Giuliani).

Peñarol vs. Atlético de Rafaela (20 hs Reserva y 21.30 hs. Primera); Atlético María Juana vs. 9 de Julio (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera); Argentino de Humberto vs. Ferro (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera) y Deportivo Aldao vs. Sportivo Norte (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera).

El viernes jugarán: Quilmes vs. Deportivo Tacural (20 hs Reserva y 21.30 hs. Primera);Libertad de Sunchales vs. Brown de San Vicente (20 hs Reserva y 21.30 hs. Primera) y Deportivo Josefina vs. Deportivo Ramona (20 hs Reserva y 21.30 hs. Primera), quedando para el domingo el partido entre Argentino de Vila y Florida de Clucellas.



CHARLA DE TRUCCO Y FALCON PEREZ

Este viernes, a las 20 hs. en la Liga Rafaelina, habrá un charla que brindarán Gisela Trucco y Yael Falcon Pérez, árbitros de AFA, la cual estará dirigida a los árbitros de la Liga y se abre la invitación a cuerpo técnico y jugadores de clubes afiliados que quieran participar.