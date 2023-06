Arbitro chaqueño en Antoniana y 9 de Julio

Guillermo González, de Resistencia, es el árbitro designado por el Consejo Federal para dirigir el partido que disputarán el domingo, desde las 18, Juventud Antoniana y 9 de Julio por la 16ª fecha de la Zona 4 del Federal A en el estadio "Padre Martearena" de Salta. También de la Liga de la capital chaqueña serán los asistentes, Rodrigo López y María Soledad Ríos, lo mismo que el cuarto árbitro, Fernando Brillada.

El resto de las designaciones: sábado a las 15.30 Boca Unidos de Corrientes vs. Sol de América de Formosa, Jonathan Correa; y Crucero del Norte vs. Central Norte de Salta, Lucas Cavallero.

El domingo, a las 15.30, Gimnasia y Tiro de Salta vs. Sarmiento de Resistencia, Enzo Silvestre. Libre: San Martín de Formosa.



UNIÓN EL DOMINGO CON SP. BELGRANO

En la Zona 3, Unión de Sunchales jugará el duelo regional ante Sportivo Belgrano de San Francisco. El partido en el estadio de la Av. Belgrano de la vecina ciudad se disputará el domingo a las 15 con el arbitraje de Bruno Amiconi, de Salto.

Los demás cotejos del grupo: sábado a las 18, Douglas Haig de Pergamino vs. Defensores de Villa Ramallo, Fernando Rekers.

Domingo: a las 15 Independiente de Chivilcoy vs. El Linqueño, Brian Ferreyra; a las 16.30 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. DEPRO, José Sandoval. Libre: Sportivo Las Parejas.