Medrán repitió el posible equipo para el regreso

Atlético de Rafaela volvió a tener minutos de fútbol en el entrenamiento realizado este miércoles en el predio del autódromo, de cara al partido que disputará el sábado a las 15 en Ezeiza frente a Tristán Suárez, por la primera fecha de las revanchas de la Zona B de la Primera Nacional.

El técnico Ezequiel Medrán repitió el mismo once titular que dispusiera el martes y que por ende parece perfilarse para la reanudación de la competencia, con cinco cambios respecto del que enfrentó a Chacarita (el único obligado de Alex Luna por el lesionado Facundo Soloa). Cabe acotar que entrenaron de manera normal Ignacio Lago, recuperado de una contractura, y Federico Torres, que estaba afectado por un estado gripal.

Por ende, el posible equipo para visitar al Lechero sería con Marcos Peano; Matías Olguín, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Ayrton Portillo, Matías Fissore, Alex Luna y Nicolás Delgadillo; Gino Albertengo y Claudio Bieler. El entrenamiento de hoy del equipo de barrio Alberdi será desde las 10.

Mientras tanto, la dirigencia tiene tiempo hasta hoy a las 20 para tratar de finiquitar la llegada de algún refuerzo para la segunda rueda del campeonato. Por el momento, los intentos han sido infructuosos dadas las altas pretensiones de los futbolistas a los que se apuntó.



UN RIVAL DIFERENTE

Tristán Suárez no tuvo una buena primera parte del torneo y decidió bajas en el plantel. Enzo Arreguín, que recientemente cumplió cien partidos con el club, fue cedido a Deportivo Madryn. También formará parte del club chubutense el volante central Cristian Núñez, que estaba cedido en el Lechero desde Huracán.

Otra de las bajas para este mercado de pases fue Christian Chimino, el experimentado defensor que pasara por la Crema seguirá su carrera en Aldosivi. En contraparte, se oficializó que Fernando Coniglio, luego de ser pretendido por Chacarita, se quedará en Tristán Suárez.

Una de las novelas fue la de Nicolás Messiniti: Independiente, dueño de su pase, quería recuperar al jugador para el segundo semestre; sin embargo, la inhibición que tiene el Rojo hace que no se tome una decisión al respecto.



EN OTROS CLUBES

Los demás clubes de la Zona que integra la Crema han movido un poco el mercado. Independiente Rivadavia de Mendoza contrató a Brian Visser, delantero que jugó en Independiente de Chivilcoy.

Deportivo Maipú sumó a su segunda incorporación. Se trata de Emiliano Ozuna, delantero de 27 años que viene de jugar en Sol de América de Paraguay. El primero en llegar había sido Marcelo Larrondo.

Por su parte, Riestra incorporó a Ignacio Arce, arquero surgido en Unión de Santa Fe que registra pasos por San Martín de Tucumán y Crucero del Norte, entre otros. Anteriormente se habían sumado Nahuel Iribarren y Walter Acuña.

En tanto, Gimnasia de Jujuy (que tuvo la baja de Leandro González) acordó con el arquero Alan Sosa, para cubrir la baja de Cristian Lucchetti; mientras que Javier Iritier, volante derecho que llega desde Aldosivi de Mar del Plata, se incorporó a Chaco For Ever.