La cadena triguera tiene expectativas para lo que viene, pero también varias quejas

El presidente de ARGENTRIGO, Miguel Cané, dialogó con el programa radial ADN Rural sobre las perspectivas para la campaña fina 2023/24, que tendrá al trigo como protagonista. El escenario desalentador que se presentaba hace uno meses, cambió radicalmente luego de las lluvias registradas en mayo, con buenos volúmenes para las regiones productivas, que alientan a los productores para ir por esa “revancha”.

“Estos augurios de año Niño se van materializando y me parece que ha cambiado favorablemente el panorama por lo menos tan solo en un mes, de cara a lo que será la siembra”. De todas maneras, advirtió: “después están los 100 problemas que tenemos en la Argentina para producir, para industrializar y para exportar. Si bien el clima es uno con un grado de ponderación muy grande, los otros 99 siguen vigentes”.

Para el empresario, existen problemas inherentes al mercado que en la genética del productor se aceptan y se convive con ellos. “Los precios obviamente no son los mismos que el año pasado cuando se había producido el tema de invasión Rusia-Ucrania, el temor que generó eso en el mercado y el aumento de precios tan importante que hubo. No es que se haya normalizado el tema de la guerra, pero sí lo que ocurrió fue que mucho de ese trigo que produce Ucrania (que es un gran productor) fue saliendo y, si bien están sembrando menos, pudieron encontrar mecanismos para que ese trigo abastezca al mercado”, analizó.

Por supuesto que también los precios de los insumos fueron “arrastrados” de manera muy significativa, sobre todo los fertilizantes que “se fueron por las nubes”. “Después -reconoció- algo bajaron, pero en la Argentina seguimos involucionando, errándole en criterios de intervención de los mercados, en el combate contra la inflación y eso hace que hoy el país no tenga dólares y padezca una inflación galopante”.

Y amplió: “todo lo que es insumo, que ha registrado una baja, se ha normalizado en el resto del mundo, pero aquí no ha bajado como debiera por la gran incertidumbre para importar productos”. Y admitió: “ahí tenemos una limitante importante”.



“INTERVENCIONISMO ESTERIL”

Cané fue muy crítico con la decisión oficial que contempla la disposición de recursos generados por las retenciones a la soja para subsidiar a la harina de trigo, algo que provocó el enojo masico de las cadenas de valor (ACSOJA, ASAGIR y MAIZAR). “Es una faceta más del intervencionismo estéril y de un modelo ya agotado hace rato, de intervenciones que tiene el gobierno. Esta creatividad que exhibieron con el tema del fideicomiso, a lo mejor funcionará mejor porque son menos jugadores y más controlables, pero ha sido un desastre”.

Según comentó, ACSOJA es la perjudicada por la decisión oficial, pero el apoyo de las demás cadenas de valor demostró que las instituciones “están unidas y comparten una visión”. Por eso, insistió: “es increíble que insistan en una fórmula equivocada. Es más, todos los eslabones que componen esta cadena triguera también están alineados con esta crítica que se hace a esta nueva forma de financiar un viejo, vetusto y mal logrado fideicomiso”.



LO QUE VIENE

Teniendo en cuenta que es un año electoral, se refirió a las necesidades que el sector presenta y lo que espera del próximo Gobierno: “tiene que mirar hacia los costados, hacia Brasil y ver cómo ha sido gobernado en estos últimos 20 años para hoy ser una potencia mundial en soja, en maíz y carne porque se lo propusieron, y en ese recorrido han pasado gobiernos de distinto color político y sin embargo tuvieron claro el objetivo”. Como contracara, señaló: “nosotros en estos 20 años lo que hicimos fue estar estancados o retroceder. Ojalá que el nuevo gobierno tenga una mirada innovadora que esté alineada con la visión productiva”.