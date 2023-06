La Rural lanzó su “Seminario de Lechería” desde Buenos Aires

Desde la sede de Confederaciones Rurales Argentinas en la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo este martes la presentación del 3° Seminario Internacional de Lechería, que tendrá lugar en la Rural de Rafaela el próximo viernes 30 de junio en lo que será su primera experiencia presencial.

Con un programa diverso e interesante para entender la realidad del sector y su futuro inmediato, se invitó a productores, industriales y profesionales a participar de una actividad en la que además de las exposiciones se resaltará el encuentro de la cadena lechera.

La presidente de la SRR, Norma Bessone, anunció los principales lineamientos de este encuentro que se desarrollará de manera presencial por primera vez en el epicentro de la principal cuenca lechera, sobre la base de la tradición productiva, pero también orientando los próximos pasos para la lechería, con la incorporación de tecnología, la sustentabilidad y el avance de las nuevas generaciones.



“CORAZÓN DE LA LECHERÍA ARGENTINA”

“Rafaela es el corazón de la lechería argentina”, dijo la titular de la entidad rafaelina, que en poco más de dos semanas “invitará a pensar a todos los eslabones de un segmento productivo fundamental, no sólo por la generación de alimentos, sino por todo el aporte a la vida socio-económico de cada una de las localidades a las que llega esta actividad”, reflexionó Bessone.

“Aspiramos a hacer un recorrido por aspectos fundamentales de la actividad lechera”, con el análisis de los datos de la lechería en nuestro país y el mundo; los ejemplos de las nuevas generaciones a cargo de cuatro diferentes unidades productivas, también el uso de las tecnologías y las diferentes formas de trabajar, para concluir en un debate, en un intercambio para aportar claridad al futuro de la lechería.

Según Bessone, “nuestro deseo es que cada uno después del SIL se lleve la motivación para seguir apostando a esta producción tan importante”. El objetivo es que con el recorrido completo del Seminario quienes asistan puedan entender las oportunidades, desafíos y necesidades del sector, sobre todo en un año electoral.



EL PROYECTO DE CARSFE

En representación del segmento lechero de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, el coordinador del área, Javier Bolatti puso de manifiesto que “el productor tambero siempre está con los problemas coyunturales y nunca se puede proyectar o puede planificar”.

Mientras que “en Argentina no hay política lechera, porque la definen la Secretaría de Comercio y el Centro de la Industria Lechera, Carsfe tiene un Plan Piloto de comercialización de leche, que pretende ser voluntario, lo queremos poner en marcha y no tenemos apoyo político de los funcionarios para saber si funciona”, apuntó el sunchalense.

Bolatti explicitó que “Santa Fe tiene mucha legislación desde hace muchos años”, que de ser puesta en marcha podría generar “un precio de referencia, un mercado institucionalizado, para que se pague por la calidad de la leche” y así atender la eficiencia que se tiene tranqueras adentro, pero abordando el “individualismo” que caracteriza a parte del sector.

“En un año político necesitamos apoyo, construir mercados, construirlos dentro de una cadena, sin imponerlos. No nos quedamos en la coyuntura y buscamos dar un salto a largo plazo, debiendo superar también el cambio generacional”, explicó el dirigente de la hermana Sociedad Rural de Sunchales.



LOS QUE NUNCA PARAN

Como dueño de casa, Jorge Chemes explicó que “la lechería en CRA es tan importante como lo es en el país. En estos últimos 20 años la actividad ha decrecido y con un nivel de concentración muy importante. Ha habido una transformación que no permite el crecimiento que se necesita y esto se da porque no ha habido política lechera que genere confianza y credibilidad, esto no escapa a la realidad argentina en general”.

El sector necesita un mayor énfasis, sin embargo “ocurra lo que ocurra en los tambos hay que estar en movimiento, aunque se generen quebrantos difíciles de revertir hay que seguir ordeñando”, aunque “los productores no hemos tenido la suficiente fuerza, para imponer nuestros pedidos”.

El titular de CRA realzó la importancia de los eventos como el SIL, porque son acciones que “brindan datos certeros para comprender que si no tomamos medidas claras y en condiciones, vamos a seguir perdiendo productores. No queremos una lechería sólo para el consumo interno, sino también una que genere recursos, dólares que son tan necesarios”.

Desde la Rural invitan a los interesados en participar del próximo SIL, ingresar a la web de la institución y consultar el programa completo y la forma de inscripción.