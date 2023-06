Andrés Rossi: "La universidad está logrando que las cosas que pasaban muy lejos, ahora pasen en casa"

Tal como se adelantó en este medio, durante el próximo sábado 17 y domingo 18 de junio se llevará a cabo Gaming West Rafaela, en el Campus de la UNRaf. Este es un evento de videojuegos y deportes electrónicos inédito en la ciudad y la región, abierto a estudiantes universitarios y público de todas las edades. Se trata de un espacio de encuentro, formación y juego entre gamers profesionales, desarrolladores, programadores, estudiantes y aficionados.

La Universidad Nacional de Rafaela continúa generando eventos que impulsan la innovación. Ahora, junto a Sismo Games y NC producciones, presenta esta actividad que convoca a los jugadores profesionales y personas aficionadas de nuestra ciudad y la región, para participar de dos jornadas intensivas de playtesting (pruebas de videojuegos) y torneos de deportes electrónicos. Además, la intensa agenda que se extenderá desde las 10.30 a las 19:00 en ambos días, incluirá charlas y talleres a cargo de expertos y realizadores de esta industria que no para de crecer en la Argentina y en el mundo.

El evento es impulsado por esta universidad pública a través de la carrera de Licenciatura en Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital, una de las 18 propuestas formativas innovadoras que conforman su oferta académica. En esta ocasión, LA OPINIÓN buscó la palabra de Andrés Rossi, director de la carrera de videojuegos de la Universidad Nacional de Rafaela, para que comente algunos detalles sobre este evento que promete revolucionar la ciudad.



¿Cómo surgió la idea de Gaming West?, ¿y el nombre?

Andrés Rossi: Gaming West nació con la idea de crear un evento de deportes electrónicos y de desarrollo de videojuegos que sea referencia en el interior del país. Desde la carrera de videojuegos, hemos desarrollado varios eventos antes de la pandemia. Ahora, con la madurez que alcanzamos, y viendo que la idea tenía el acompañamiento de las autoridades de UNRaf, nos animamos a pensar en grande. El nombre surgió de un juego de palabras entre la Perla del Oeste, videojuegos; siempre dijimos que nuestra región, en sus inicios, era como el Lejano Oeste (far west), y ahí asomó... Gaming West.



Este gran evento atraerá gente de Rafaela pero también de toda la región, ¿cómo se preparan para recibir al público?

A.R: La Gaming West te permite participar de una sala de escape, torneos de deportes electrónicos como Counter Strike, Valorant, Fifa. Para los más chicos, desafíos de juegos como Mario Kart o Smash Bros. Hay tres simuladores de carreras. Para los amantes de los clásicos, torneos de Mortal Kombat o Street Fighter (ambos en máquinas arcade). Para los amantes del baile, torneos de Just Dance en una pantalla led gigante de 3x4 metros. Torneos de metegol, y la lista sigue... Hay dos jornadas de creación de videojuegos para chicas (adolescentes y preadolescentes) donde los especialistas de la Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires) les van a enseñar desarrollo y programación. Se pueden inscribir sin costo en la web www.gaming-west.com. Es un evento grande donde se pone mucho en juego. Tenemos la capacidad de tener a más de 100 personas participando en simultáneo de los juegos y las competencias que se organizan. Recibimos muchas consultas de la gente que viaja a Rafaela para el evento; nos preguntan por hoteles, comida (tenemos food trucks para pasar el día) y cuestiones de logística. El trabajo de la Secretaría de Articulación de UNRaf, la coordinación con instituciones locales y el apoyo de los sponsors está siendo clave para lograr que el evento destaque como lo está haciendo.



¿Qué expectativas tienen?

A.R: Las expectativas son altas, mucho público, mucha interacción, que sea un lindo momento para todos los que se sumen. Nuestro mayor anhelo es poder tener un nuevo evento en la ciudad y que la UNRaf siga mostrándose como un referente regional de innovación. Disfrutamos mucho visitar La Rural cuando éramos chicos y todo lo que se veía, las máquinas, los stands... como experiencia de videojuegos, apuntamos a ser una Rural del Siglo XXI.



Se dice que la propuesta será toda una revolución, ¿imaginan una segunda edición?

A.R: Sí, hay mucho que contar al respecto y material novedoso. Ahora lo importante es que el evento salga bien y nos ganemos un lugar en el corazón de la gente.

Ante estos desafíos, todo el equipo de UNRaf pone la misma pasión que tanto caracteriza a la ciudad en eventos como el automovilismo o el Festival de Teatro. Es la misma esencia, con una temática nueva.



En términos tecnológicos, ¿qué ofrece la UnRaf?

A.R: La capacidad tecnológica de UNRaf es algo poco frecuente: tenés consolas Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox One, simuladores, decenas de computadoras para competir y probar desarrollos locales y nacionales. Esa fue una de las motivaciones, que se vea la capacidad instalada que tenemos disponible para la región.



El hecho de que vengan referentes de la industria de los videojuegos en Argentina, ¿permite que se creen lazos y conexiones?

A.R: Para la UNRaf, el desarrollo de la Industrias Creativas es clave, por eso, la presencia de más de 10 referentes de la industria de videojuegos nacional da un fuerte respaldo al evento.

El sábado por la tarde, por ejemplo, se va a hacer una sesión de "pitching", donde los estudiantes les van a presentar sus ideas a un jurado nacional para tener feedback y que se evalúen posibilidades de desarrollo.

Hay un espacio para probar juegos desarrollados en UNRaf y en la Argentina; la misma gente que los creo va a estar contándote en vivo cómo los hizo.

La universidad está logrando que cosas que pasaban muy lejos, ahora pasen en casa.



¿Cómo va la venta de entradas?

A.R: Muy bien, estamos contentos. En los últimos días, la gente se fue sumando y así nos permiten proyectar un evento con mucha gente de Rafaela y la zona participando y divirtiéndose.



DETALLE DE LAS ACTIVIDADES

1. Charla-taller: Producción de ARTE para Videojuegos a cargo de Natalia Castillo (Agencia Creativa WAYPOINT, Córdoba).

2. Taller: Desarrollo de experiencia de Videojuegos a cargo de César Lorenzón (Killabunnies, Sta Fe). Dinámica participativa con actividades para realizar en equipos.

3. Charla: Porting de videojuegos para consolas por Mauricio Navajas .

4. Charla: Derribando mitos: ¿los esports pueden ser considerados deportes? a cargo de Julián Labruna (Community Gaming, CABA).

5. Charla: Desafíos del género en el Videojuego a cargo de Florencia Fole (presidenta de ADVA).

6. Charla: Lo que nadie te dice sobre producir videojuegos a cargo de Sabrina Sotelo y Juan De Rossi (de Killabunnies, Santa Fe).

7. Charla: Estudios argentinos creadores de IP propio: El Caso de Unusual Findings, a cargo de Hernán López.

8. Charla: "Level Up: lecciones aprendidas desde el gaming" a cargo de Lucas Mariotta.



ENTRADAS A LA VENTA

https://gamingwest.ventaticket.com.ar/categorias/0001