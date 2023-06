Realizaron un balance muy positivo del fin de semana del TC en Rafaela

El Municipio, el Club Atlético y cámaras empresariales destacaron como "muy positiva" la presentación del Turismo Carretera durante el último fin de semana en el Autódromo "Ciudad de Rafaela", a través de la Carrera de los Millones, tanto por su "impacto favorable en la economía local" como por su "organización impecable". Si bien la semana pasada el propio Municipio había señalado que se esperaba una concurrencia cercana a los 50 mil espectadores, finalmente hubo alrededor de 30 mil personas en el predio.

En el Salón Verde de la Municipalidad, se desarrolló ayer una reunión de la cual fueron parte todas las instituciones y organismos que articularon la presentación del Turismo Carretera en la ciudad, considerada la plaza más importante y convocante de su calendario anual.

Los hoteles colmaron sus reservas en tanto que los locales gastronómicos reconocieron un mayor nivel de actividad "aunque no como en otras presentaciones de esta categoría porque ahora todo se concentra en el Autódromo".

Por la magnitud del evento, varias semanas antes y desde distintos sectores, se articulan trabajos y actividades en pos de que la organización resulte tal lo planificado. El secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, hizo su análisis de todo lo acontecido: “Siempre decimos que este tipo de eventos tiene impacto sobre diferentes sectores de la economía de Rafaela, ya que genera un flujo económico que se distribuye en hotelería, gastronomía, en el sector comercial, en supermercados, estaciones de servicios; lo que hace que tengamos que planificar y coordinar muchas acciones en la previa, y también posteriormente al evento, con este tipo de reuniones para evaluar cómo se dio el fin de semana, corregir lo que haya corregir y escuchar a todos los que son parte de la organización”.

Peiretti continuó afirmando que “escuchando en primera persona a diferentes sectores que estuvieron involucrados, nos deja la sensación de que todo salió bien, de que todo el esfuerzo en la planificación se ve en los resultados que hacen que este tipo de eventos derrame y genere muchas cosas positivas en nuestra ciudad, y nos vaya posicionando y consolidando con esto que buscamos, que Rafaela sea una ciudad turísticamente vinculada a los eventos”.

Silvina Imperiale, presidenta de CAPHREBAR, Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Rafaela, resaltó: “Como siempre, cada vez que hay semejante evento y que hay semejante afluencia de gente, el resultado es más que satisfactorio. Siempre que hay gente de más en la ciudad, se nota e impacta de manera directa”.



RAFAELA COMO UN

DESTINO DE EVENTOS

“Desde nuestro sector, la hotelería y gastronomía, seguimos apostando todas las fichas a que Rafaela sea un destino de eventos. Ya que no tuvimos la gracia de la naturaleza de un paisaje, que es lo que naturalmente se asocia al turismo, debemos disfrutar y seguir trabajando para consolidar a Rafaela como destino de eventos sociales, culturales, deportivos, que, de verdad, no es que uno sea así como poco humilde, pero nos salen re bien”, completó Imperiale.

Diego Kurganoff, presidente de Atlético de Rafaela, contó cómo fue su primera carrera al frente del club anfitrión: “La verdad que fue muy lindo. Lo disfruté mucho. Si bien el autódromo es de la institución, la realidad indica que esto es un trabajo en equipo. Nosotros no podemos hacerlo solos. Para eso necesitamos articular con el municipio, con los comedores, con los hoteles, con los comercios de la ciudad. Insisto, nosotros no podríamos desarrollar un evento de esta naturaleza, sin contar con el apoyo de todos”.

“La evaluación que hacemos fue muy positiva. No se tuvo que lamentar ningún tipo de incidente ni de accidente. El público se portó de muy buena manera, el tiempo ayudó. Fue una fiesta del deporte motor, y esperamos seguir por este camino contando con la presencia del público, con el apoyo del municipio y del Gobierno provincial para todo lo que viene”, concluyó Kurganoff.