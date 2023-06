Según Carrió, Losada no conoce la Provincia

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó ayer a la fórmula por la gobernación de Santa Fe de su espacio, Eduardo Maradona y Gabriela Andrea Vecchio, tras oficializar la ruptura con Juntos por el Cambio, con críticas a la postulante de Unidos para Cambiar Santa Fe, Carolina Losada.

"Carolina no conoce Santa Fe y convalidó lo que advertí que iba a pasar en Santa Fe. No se puede denunciar dentro de la interna. Si podes, te va", señaló Carrió, al hacer referencia a las críticas de la precandidata a su contrincante, Maximiliano Pullaro.

Días atrás, Losada afirmó que Pullaro era una persona "oscura", lo cuestionó por su rol como ministro de Seguridad de la provincia durante la gestión de Miguel Lifschitz, y apuntó: "Hay audios que los comprometen, donde aparecen acomodando a policías que luego terminaron presos por narcotráfico".

Tras esas críticas de la senadora radical, Carrió señaló que le propuso "armar algo más serio y no quiso". "Lo que están prometiendo los precandidatos y las precandidatas no lo van hacer, ni siquiera lo pueden hacer porque ni siquiera conocen", enfatizó la ex diputada nacional.

Durante la presentación de los candidatos, Carrió lamentó que en la provincia "el silencio frente al narcotráfico es enorme". La Coalición Cívica-ARI también lleva a Lucila Lehmann como precandidata a diputada provincial y a Inés Masino como primera concejal de Santa Fe.

En Santa Fe, el PRO y la UCR encabezan un frente muy amplio junto al socialismo, pero las diferencias con la CC impidieron que el espacio de Carrió lo integrara.