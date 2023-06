Así vuelve el fútbol liguista

Tras el paso del Turismo Carretera por la ciudad la actividad de Liga Rafaelina de Fútbol ‘retoma’ su marcha habitual. Anoche tuvo lugar la reunión del CD y quedó programada la fecha 2 del torneo Clausura de la Primera A, certamen que no vio acción el último fin de semana, a diferencia de la Primera B.



La segunda fecha del principal certamen de fútbol doméstico se jugará de la siguiente forma:



Jueves 15/06: 15.30hs, en cancha de Argentino Quilmes, Ben Hur vs Unión de Sunchales; 21.30hs Peñarol vs Atlético de Rafaela; 22hs Atlético (MJ) vs 9 de Julio, Argentino de Humberto vs Ferrocarril del Estado, Dep. Aldao vs Sportivo Norte.



Viernes 16/06: 21.30hs Argentino Quilmes vs Dep. Tacural, Libertad de Sunchales vs Brown de San Vicente, Dep. Josefina vs Dep. Ramona.



Domingo 18/06: 15.30hs Argentino de Vila vs Atlético Florida.