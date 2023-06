Scaloni, con una duda en el ataque

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La Selección argentina tiene una sola duda y es en ataque de cara al equipo que enfrentará este jueves a Australia en China, en el primero de los dos amistosos por Asia.

En ese sentido, el entrenador, Lionel Scaloni, deberá definir si pone desde el inicio a Julián Álvarez o darle descanso debido a que viene de jugar la final de la Champions League con el Manchester City.

En caso de que decida dejarlo entre los suplentes, sería reemplazado por Giovanni Simeone o Nicolás González para ocupar el puesto en ofensiva junto a Lionel Messi y Ángel Di María.

Álvarez tuvo algunos días de descanso después de la obtención de la UEFA Champions League con el conjunto inglés en Estambul tras el 1 a 0 al Inter de Milan y se sumará en las próximas horas al plantel.

La idea de Scaloni es no arriesgar físicamente a los futbolistas, por lo que está pensando en ponerlo en el banco al menos en el inicio.

Además de Messi, el DT tiene varios jugadores definidos para el partido en Pekín y este miércoles los probará en la última práctica antes del encuentro.

No obstante, buscará evitar fatigar a los futbolistas que no estén al cien por ciento, más allá de que pruebe a Álvarez en el campo de juego de todas formas.

Además, también hay una duda en el mediocampo con la participación de Enzo Fernández o Leandro Paredes desde el inicio.

Lo que si es casi seguro es que ni Nicolás Tagliafico ni Alexis MacAllister serán de la partida por llegar con fatigas musculares ambos y serán reemplazados por Marcos Acuña y Giovani Lo Celso.

De este modo, la posible formación sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Acuña; Rodrigo De Paul, Fernández o Paredes, Lo Celso; Messi, Di María y Simeone o González.