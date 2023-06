El frío se hace sentir con temperaturas bajo cero

El invierno está a la vuelta de la esquina y nuestro cuerpo lo sabe. Con el cambio climático se terminaron los especialistas sin título sobre lo que puede pasar con el tiempo. Hace décadas, cuando los portales meteorológicos no existían, los abuelos experiencia mediante podían predecir una tormenta o un descenso brusco de temperatura. Pero ahora el clima se parece un poco a Messi, es impredecible.

Hasta la semana pasada hacía calorcito. Ahora hace un frío de... aquellos. Y volvieron los memes de Julio Iglesias que nos alegran el día más allá de algunas obviedades. "¿Está llegando Julio o es mi impresión?", fue una de las preguntas planteadas en uno de los memes donde se veía a una máquina impresora del que salía una gran afiche con la cara del popular cantante español.

Desde la Estación Meteorológica del INTA Rafaela, ayer se informó que la temperatura mínima a la intemperie fue de -5°C, con una fuerte helada que se notó más en áreas rurales pero que también dejó evidencias en la ciudad. Por su parte, la cuenta de Twitter de Clima Rafaela informó que a las 8 AM se registró la marca más baja, con 1,5°C.

Y por supuesto que el frío fue el tema de conversación en las escuelas, en el supermercado, en cualquier oficina o comercio. "Las piernas adormecidas por el frío yendo caminando a la escuela antes de las 7 AM", publicó un adolescente que cursa por la mañana en una escuela secundaria de la ciudad.

No había demasiados héroes en el centro caminando ayer por la mañana, pero aquellos que no tuvieron otro remedio aparecieron con la campera más gruesa, gorro de lana y guantes. Y no había motociclista que no cumpla con la ley que obliga a usar el casco, esta vez todos lo usan para defenderse de ese frío que abre la cabeza.

Automovilistas que fotografían el termómetro del auto con temperaturas bajas bien temprano es otro clásico de estos días. A una semana del inicio del invierno, y después de un otoño que decididamente registró temperaturas más templadas que las habituales, habrá que acostumbrarse al vientito gélido y a convivir con manos y pies heladas.

Precisamente, para hoy el SMN prevé una mínima de 0°C y una máxima de 14°C, aunque al menos brillará el sol. Mañana jueves la mínima estimada será de 1°C y la máxima de 16°C, mientras gran parte del día tendrá más nubes que sol. Desde el viernes habrá más días nublados hasta el lunes, aunque al menos se elevarán las temperaturas mínimas.

En su último informe sobre el clima, el SMN indicó: "No se descarta que hacia el centro y noreste del país la amplitud térmica pueda ser superior a la normal, con una mayor frecuencia de temperaturas máximas más altas que lo normal y temperaturas mínimas más bajas que lo normal". Es decir mucho frío a la mañana y tardes más agradables. Algo así como dos estaciones en una, invierno por la mañana, primavera por la tarde. "Tenemos una tendencia de calentamiento global, lo que hace que ya de por sí, sea cual sea la estación que tengamos, es mayor la probabilidad de que sea más cálida de lo normal. Los océanos -que son la memoria del clima- están muy cálidos y a nivel global hay temperaturas más elevadas", explica el reporte del organismo.

Por ahora, la ola polar seguirá un poco más mientras el otoño prepara las valijas para dejarle su lugar al invierno. Mientras tanto, en las redes sociales siempre hay chisporroteo -divertidísimo- entre La Banda del Invierno y los enamorados del verano. Aunque los memes de Julio son insuperables.