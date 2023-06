Ford inauguró línea de producción en Pacheco

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que exportar trabajo será lo que permitirá que los argentinos no tengan que "andar como mendigos en el mundo y hacer valer nuestra fuerza".

Además, reveló que el lunes hubo "varias reuniones con el FMI" y que en el organismo "saben que la Argentina tiene un ancla que nos dejó el gobierno anterior".

Al inaugurar la nueva línea de producción de una camioneta Ford en la planta de General Pacheco, con una inversión de US$ 660 millones, Massa dijo que "cada dólar que las manos de estos trabajadores generará vale doble, porque compensa el daño enorme que la sequía le hizo a la Argentina".

"Lo que están poniendo en marcha no es solamente puestos de trabajo, no sólo la fabricación de esta hermosa camioneta, es mucho más, un proyecto que le permite a la Argentina exportar trabajo argentino al mundo. Quiero decirles gracias a los trabajadores", sostuvo el ministro.

Dijo que proyectos como éste le permitirán a los argentinos "no andar como mendigos y hacer valer nuestra fuerza, somos capaces los argentinos".

Massa destacó que "empieza la producción de una nueva Ford Ranger en la Argentina, que permitirá que siete de cada diez vehículos de los que se producen en esta planta sean de trabajo argentino vendido al mundo".

En el acto participaron, entre otros, Aldo Pignanelli, secretario general de SMATA; Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina; y Jose Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria.

El nuevo modelo será fabricado en la planta industrial de General Pacheco, que fue totalmente transformada en una de las más modernas y de vanguardia de la empresa en el mundo.

Este proyecto, que exportará el 70% de la producción, se desarrolló en el marco de la reglamentación de la Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz Autopartista, que promueve aumentar la integración de autopartes locales y una mayor inserción internacional del sector para incrementar las exportaciones.

"Hoy empieza formalmente la producción de una nueva Ford Ranger en la Argentina, que no solamente va a abastecer el mercado interno, que va a abastecer el mercado regional, que va a permitir que siete de cada diez vehículos de los que se producen en esta planta sean trabajo argentino vendido al mundo, y que se hace a partir de la construcción de una política de Estado", afirmó Massa.

Dijo que "lo que están poniendo en marcha no es solamente un proyecto de trabajo, no son fuentes de trabajo para trabajadores de Escobar, de Tigre y de toda nuestra región. No es solamente la fabricación de esta hermosa camioneta que empieza hoy a producirse acá. Es mucho más. Cada proyecto que agrega valor que genera reservas nos hace más fuertes como Nación".

Destacó que "el camino de la Argentina es el de vender trabajo de nuestra gente al mundo, para no depender de nadie, para no tener que pedir prestado, para no andar como mendigos, sino simplemente para hacer valer nuestra fuerza, nuestro esfuerzo y nuestra inversión".

Durante el encuentro, las autoridades explicaron que el Centro Industrial de Ford en Argentina fue renovado completamente a partir de una inversión de U$S 660 millones para producir en nuestro país la nueva Ranger.

Con sistemas automatizados, conectividad e inteligencia artificial, la empresa convirtió su planta de General Pacheco a la Industria 4.0, con las últimas tecnologías y procesos globales de fabricación, lo que la posiciona también como una de las fábricas automotrices más avanzadas de Sudamérica.

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, agregó: "Quiero agradecer y felicitar especialmente a todo el equipo de Ford Argentina y Sudamérica, sindicatos y nuestra cadena de valor. Fueron más de dos años de arduo trabajo para concretar este ambicioso proyecto que transformó completamente a nuestra Planta Pacheco, donde hoy estamos fabricando la nueva generación global de Ranger para abastecer a los mercados de la región".

Las autoridades también explicaron que el proyecto de inversión de Ford para fabricar la nueva generación de Ranger en Argentina, además de la completa transformación de su planta, contempló un incremento de 70% de la capacidad instalada a 110.000 pick-ups por año, un plan de localización de autopartes al que se destinó alrededor del 30% de la inversión y la fabricación de una nueva familia de motores.

Ford Argentina prevé aumentar los volúmenes de producción y estima que el 70% se destinará a la exportación.