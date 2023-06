Cartelera de Novedades

CLUB DE ABUELOS DE

CALLE PALMIERI

* El próximo sábado 17 de junio, el Club de Abuelos de Calle Palmieri llevará a cabo su tradicional cena-baile con la animación musical de Cassani y Saione. Se recomienda la reserva con tiempo a los teléfonos: 15659634, 15300776, 427776, 15589573.



CALENDARIO DE PAGOS

A JUBILADOS DE ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos de junio 2023 para jubilaciones y pensiones, según la terminación del DNI. A partir de junio de 2023, el nuevo aumento de jubilaciones, pensiones y asignaciones será del 21%.

Para las jubilaciones y pensiones mínimas se sumará un refuerzo de ingresos de $15.000 en junio, $17.000 en julio y $20.000 en agosto. Este refuerzo irá decreciendo de forma progresiva para quienes perciban hasta 2 haberes mínimos. De esta manera, el ingreso mínimo pasará de los $ 58.646 a los $ 70.962. Un jubilado de la mínima cobrará en el mes de junio $121.407, incluyendo el medio aguinaldo.

Jubilados con ingresos que no superen los $ 70.962:

* DNI terminados en 0: jueves 8 de junio.

* DNI terminados en 1: viernes 9 de junio.

* DNI terminados en 2: lunes 12 de junio.

* DNI terminados en 3: martes 13 de junio.

* DNI terminados en 4: miércoles 14 de junio.

* DNI terminados en 5: jueves 15 de junio.

* DNI terminados en 6: viernes 16 de junio.

* DNI terminados en 7: miércoles 21 de junio.

* DNI terminados en 8: jueves 22 de junio.

* DNI terminados en 9: viernes 23 de junio.

Jubilados que superen los $ 70.962:

* DNI terminados en 0 y 1: lunes 26 de junio.

* DNI terminados en 2 y 3: martes 27 de junio.

* DNI terminados en 4 y 5: miércoles 28 de junio.

* DNI terminados en 6 y 7: jueves 29 de junio.

* DNI terminados en 8 y 9: viernes 30 de junio.



REGISTRO DE “MI HUELLA”



* “Mi Huella” es un sistema que permite reconocer la identidad de las personas a través de la digitalización de las huellas dactilares para facilitar la realización de trámites. Si residís en el exterior y tenés tu domicilio de residencia registrado en ANSES, no necesitás enrolar tu huella. Para poder realizar trámites, deberás contar con un apoderado.

Tienen que hacerlo jubilados y pensionados de ANSES y sus apoderados; y personas que cobren pensiones no contributivas y sus apoderados. La documentación a presentar es el DNI del jubilado o pensionado y su apoderado; y el DNI del apoderado, si es que este quien va a enrolarse.

El trámite es presencial con turno. Si tenés impedimentos físicos o de movilidad para registrar tus huellas podés solicitar la exención al programa.



¿CÓMO VER MI RECIBO DE

JUBILACIÓN POR INTERNET?

Si querés ver e imprimir tu recibo de jubilación o pensión, ingresá con tu Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES y luego a Consultas > Liquidación Previsional.