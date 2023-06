El contundente triunfo de Martín Bertolaccini en Zárate

Luego del reciente título conseguido en RMC Buenos Aires, hace escasos días atrás, el piloto de Rafaela, Martín Bertolaccini, volvió a pista el pasado fin de semana sobre el circuito de Zárate. Allí, integró el lote de pilotos de la clase Cadete en el torneo que propone IAME Series Argentina.

La convocatoria correspondió a la Fecha #4 de la Champion Cup. Cuando ya las bajas temperaturas del mes de junio se hacen sentir, el rafaelino consiguió un “cálido” inicio en la prueba cronometrada del sábado, al quedarse con la pole position. En las mangas de este episodio, logró mantener su condición de líder para quedarse con la victoria en ambos parciales y así, cerrar una primera jornada perfecta en Zárate.

Tras este primer paso en busca del podio, manifestó: “Arrancamos bien este fin de semana. Estuvimos en P1 en las pruebas del viernes y quedamos en P3 en el Warm Up del sábado. En la clasificación nos quedamos con la pole en la última vuelta. En la primera manga quedamos 1°, haciendo una luz, aprovechando que se peleaban los de atrás. En la segunda manga nos quedamos con un triunfo también contundente”.

Llegada la mañana del domingo, luego del Warm up, Bertolaccini confirmó nuevamente que tenía el potencial para llevarse el triunfo y redondear un gran fin de semana. En el Sprint, con grilla parcialmente invertida, un incidente obstaculizó su camino a los primeros lugares en el arranque, pero el rafaelino supo recuperarse para completar la carrera en el P6.

La Final, partiendo desde la pole position, fue su monólogo. Bajando sus propios récords, se llevó un triunfazo para festejar desde lo más alto del podio, en Zárate.

Dando detalles de la producción excelente con la que cerró el fin de semana, afirmó: “Fue un buen fin de semana. El sábado fue muy positivo y hoy también. En el Sprint quedamos 6°. Largamos bien, pero un piloto hizo un trompo y nos chocamos. Fue una linda carrera. En la Final estaba muy nervioso, pero empezamos muy bien en la largada gracias a que tuve muy buenos consejos de Fran. Pudimos escaparnos y ganar la carrera”.

Finalmente, añadió: “Quiero agradecer a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a todos los que siempre me acompañan, al equipo Zaffaroni Kart Team, a Francis, a Tincho, a Inés, a Mati, a Lucas, a Jimmy, a Gaby, a Sancor Seguros, a Banco Santa Fe y a todos los que me apoyan”.

Cumplido este 4° acto por IAME Series Argentina, Martín Bertolaccini se ubica en el P6 de la clase Cadete, con 79 puntos. Una nueva presentación por este torneo lo llamará a pista el fin de semana del 26 y 27 de agosto, nuevamente al escenario zarateño.



CLASIFICACIONES

CADETE, Clasificación: 1. Bertolaccini, Martín 49,396.

Manga 1: 1. Bertolaccini, Martín, 2. Ibarra, Ludmila, 3. Vuyovich, Mateo, 4. Aguilar, Vicente, 5. Chacon, Santino, 6. Bisceglia, Bruno, 7. Gorlero Pizarro, Joaquín, 8. Guarnieri, Valentino, 9. Manassero, Valentino, 10. Carreira, Ramiro.

Manga 2: 1. Bertolaccini, Martín, 2. Aguilar, Vicente, 3. Gorlero Pizarro, Joaquín, 4. Carreira, Ramiro, 5. Amorelli, Dante, 6. Guarnieri, Valentino, 7. Verdu, Valentino, 8. Sapia, Santino, 9. Bisceglia, Bruno, 10. Davio, Juan M.

Sprint: 1. Sapia, Santino, 2. Vuyovich, Mateo, 3. Chacon, Santino, 4. Roca, Tomás, 5. Verdu, Valentino, 6. Bertolaccini, Martín, 7. Aguilar, Vicente, 8. Bisceglia, Bruno, 9. Ibarra, Ludmila, 10. Carreira, Ramiro.

Final: 1. Bertolaccini, Martín, 2. Aguilar, Vicente, 3. Gorlero Pizarro, Joaquín, 4. Chacon, Santino, 5. Carreira, Ramiro, 6. Sapia, Santino, 7. Vuyovich, Mateo, 8. Verdu, Valentino, 9. Ibarra, Ludmila, 10. Guarnieri, Valentino.

Campeonato Extraoficial: 1. Sapia, Santino 100, 2. Chacon, Santino 89, 3. Roca, Tomás 79 - 1v, 4. Gorlero Pizarro, Joaquín 79 - 1v, 5. Verdu, Valentino 79 - 1v, 6. Bertolaccini, Martín 79 - 1v, 7. Aguilar, Vicente 77, 8. Vuyovich, Mateo 63, 9. Guarnieri, Valentino 47, 10. Bisceglia, Bruno 43.