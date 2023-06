Fin de semana largo con nuevos eventos

Durante el próximo feriado largo, que se extenderá desde el sábado 17 hasta el martes 20 de junio, el municipio local ofrecerá diferentes propuestas para toda la comunidad.

En primer lugar, este sábado 17 y domingo 18, volverá la clásica Plaza Feria. Desde las 15:00, en la Plaza 25 de Mayo, se podrá disfrutar de los stands y de los objetos que los artesanos y artesanas de la ciudad preparan para la ocasión; desde macetas, cactus, marroquinería y bijouterie, hasta ropa de diseño, almohadas, sahumerios, velas y más. Además, el domingo se celebra el Día del Padre y esta es una muy buena opción para elegir el regalo ideal. Como en todas las ediciones, habrá un Dj ambientando la escena.



Por otro lado, para quienes desean resguardarse del frío, el sábado 17 de junio se llevará a cabo Rock en el Metro en el interior del galpón del Centro Recreativo Metropolitano "La Estación". Desde las 21:00 y con entrada libre y gratuita, se podrá escuchar la música de tres bandas: "Buenos para nada", "La federal blues" y "Los hijos de Sam". Para quienes deseen, habrá servicio de food truck.



SOBRE LAS BANDAS

Buenos Para Nada

Es una banda de funk-rock nacida en febrero de 2023 y conformada por: Mauricio Baronetti en voz, Cristian Malano en guitarra y coros, Matías Tell en batería y Santiago Roldán en bajo. Están influenciados por bandas como Red Hot Chili Peppers, Funkadelic, The Jimi Hendrix Experience, Sumo y Divididos.



La Federal Blues

En un momento el tiempo hizo posible que unos amigos se abracen en algunos acordes, que se genere un espacio de encuentro distendido, disfrutando así de la vida de otra manera. Hoy emplean las horas intentando abarcar las cosas que no se pueden hablar y que se sienten de más, explotan a través de melodías y viajan más allá de lo que podrían esperar. Hoy se juntaron acá, pero siguen siendo federales, hoy son La Federal Blues. Paula Alassia en voz y guitarra, Nicolás Basílico en guitarra y coros, Alejandro Ocampo en bajo y Matías Salzgeber en batería hacen un blues no tan blues...



Los Hijos de Sam

Es una banda de la ciudad de Rafaela, formada a fines de 2022. Sus integrantes son: Santiago Farías en guitarra y voz, Nicolás Villarreal en guitarra, Martín Schmidt en batería, y Nahuel Santillán en bajo, voz y coros. Sus canciones reflejan situaciones cotidianas de personajes inventados que aún no pierden la esperanza de tener una mejor vida, a pesar de todo lo "malo" que día a día hay que afrontar como ciudadanos. Su sonido es "crudo", pero melódico, con acordes propios de la música rock alternativo-punk e influencias de artistas nacionales como Las Pelotas, Los Redondos, Skay Beilinson, Peligrosos Gorriones, entre otros.