Fuerte colisión fue protagonizada por el exconcejal radical Luis María Telesco

A las 16.10 de la tarde de ayer -aproximadamente-, un impactante siniestro vial ocurrió en la intersección de calle San Lorenzo y Av. Aristóbulo del Valle, en barrio Mosconi de esta ciudad.

El incidente tuvo como particularidad que el protagonista del mismo fue el exconcejal de la ciudad y exdiputado provincial Luis María Telesco, quien debió ser retirado del automóvil siniestrado por los Bomberos Zapadores y trasladado al Hospital de esta ciudad.

Telesco, de 69 años, quedó atrapado dentro de los hierros retorcidos del automóvil Ford Focus que conducía, y debió ser rescatado por los Bomberos del Cuartel Central, ya que se encontraba imposibilitado de salir por sus propios medios. Testigos aseguraron a este Diario que el exconcejal se encontraba en estado inconsciente cuando fue trasladado.

El referente político del radicalismo vernáculo conducía un automóvil marca Ford Focus color verde oscuro, y producto del siniestro vial quedó con su frente orientado hacia el sureste.

La otra parte se trató de una camioneta Hyundai H-1, conducida por una mujer de 55 años, identificada como Alicia Z.

Llegados al lugar los Bomberos procedieron a la estabilización del vehículo y a la liberación del accidentado a través del uso de herramientas hidráulicas de la unidad concurrente; asimismo prestó colaboración el personal de SIES 107 en la extracción de la persona, mediante el uso de una tabla espinal para su posterior traslado al Hospital “Jaime Ferré” en la unidad sanitaria.

Acto seguido los Bomberos continuaron con tareas de prevención y seguridad, a través del corte del suministro eléctrico del vehículo.

En el lugar del siniestro vial se encontraban presentes además de Bomberos Zapadores, personal policial de la Comisaría 1ª, de SIES 107 a cargo del Dr. Daniel Croatto, de Protección Vial y personal de la Guardia Urbana (GUR).

Alrededor de las 18.00, LA OPINIÓN accedió a un informe médico sobre la salud del exconcejal Telesco, tomándose conocimiento que no presentaba lesiones de gravedad y que se encontraba en la Guardia del “Jaime Ferré”.

No obstante ello tenía programada una tomografía computada para descartar cualquier otra lesión interna. Telesco se encontraba un poco nervioso y en estado de shock, pero no había nada de gravedad en el horario señalado de las 18.00 de ayer.



EN CHACO Y GEUNA

A las 17.40 de ayer un accidente de tránsito se produjo en intersección de calles Chaco y Geuna de este medio entre una moto y un auto.

En el lugar se encontraban dos menores de 15 años, uno con golpe en la cabeza, y el otro aparentemente con una fractura en el brazo izquierdo, por lo que se dio aviso a SIES 107.

Según comentarios de vecinos, fue única parte una motocicleta Guerrero en la que se trasladaban los dos jóvenes, quienes fueron identificados como Alexander Q. de 15 años, y Lautaro C. también de 15 años.

Finalmente SIES 107 trasladó a los jovencitos.



EN FADER Y BV. YRIGOYEN

A las 18:00 de la víspera un siniestro vial se registró en la intersección de Av. Fader y Bv H. Yrigoyen –donde existe una importante rotonda- entre un automóvil y una motocicleta con una persona lesionada.

Fueron partes del mismo una motocicleta conducida por Macarena F. de 21 años de edad, y un automóvil conducido por Carlos R. de 59 años.

Minutos después se hizo presente SIES 107 quien atendió a los accidentados en el lugar del hecho.



EN BV. LEHMANN

El domingo, personal de Comisaría 13ª tomó conocimiento de un siniestro vial en la intersección de Bv. Lehmann y el Camino Nº 4.

Formaron parte del mismo un automóvil Nissan Versa, al mando de un hombre de 47 años; y una camioneta Renault Stepway, conducida por uno de 36, que era acompañado por otros de 22, 27 y 44 años.

A raíz del impacto sólo se produjeron daños materiales en los vehículos. No obstante, dieron intervención a Protección Vial y Comunitaria, dado que uno de los conductores estaba ebrio, por lo que estos secuestraron el segundo vehículo.



TUCUMÁN Y F. DEL SIGNORE

El domingo último, personal de Subcomisaría 1ª fue comisionado por la Central 911 a la intersección de Tucumán y F. del Signore donde se había producido un siniestro vial.

En el lugar corroboraron que formaron parte un automóvil Fiat Max, al mando de una mujer de 44 años; y una motocicleta Guerrero Trip, conducida por un hombre de 33.

Solicitaron una unidad sanitaria del Servicio SIES 107, que asistió y trasladó al joven al Hospital local, donde se le constataron lesiones graves, por presentar fractura de codo.

En el lugar trabajó el Departamento Científico Forense.



VUELCO EN SUNCHALES

Efectivos de la Comisaría Nº 3 de Sunchales, tomaron conocimiento por un llamado telefónico que un automóvil había volcado en el canal ubicado debajo del puente que une la continuación de General Paz y Ruta 34.

En el lugar observaron un vehículo Ford EcoSport volcado y sumergido hasta la mitad aproximadamente en el agua del canal, con las cuatro ruedas hacia arriba.

Luego de ingresar al canal, constataron que dentro del mismo se encontraba el conductor del vehículo, un hombre de 76 años de edad.

Rápidamente procedieron al auxilio de dicha persona, junto con personal de Bomberos Voluntarios y del servicio de emergencias SIES 107.

El hombre fue trasladado al nosocomio local y luego derivado hacía Clínica 10 de Septiembre, dónde se encontraba en observación en la jornada de ayer.