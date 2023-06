River goleó a Banfield y se volvió a alejar en la punta

BUENOS AIRES, 13 (NA). - River goleó anoche como visitante a Banfield por 4 a 1 y mantuvo la distancia en la punta del certamen sobre su más inmediato perseguidor, en un partido diputado en el estadio Florencio Sola, por la vigésima fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

En el primer tiempo, Lucas Beltrán, a los 6 minutos, y Pablo Solari, a los 21, marcaron los goles para el elenco de Núñez, mientras que Milton Giménez de penal, a los 40, descontó para el "Taladro", tras una mano de Robert Rojas que revisó Facundo Tello en el VAR.

En el complemento, River estiró la ventaja por intermedio de Beltrán nuevamente, a los 3 minutos, y el venezolano Salomón Rondón a los 49.

Banfield terminó con diez jugadores por la expulsión de Emanuel Insúa, a los 34 minutos de la segunda etapa.

El equipo de Martín Demichelis conservó así los 4 puntos de distancia sobre Talleres de Córdoba, con un partido pendiente frente a Defensa y Justicia.



OTROS PARTIDOS. San Lorenzo 0 vs Central Córdoba 0, Instituto 1 (40m A. Martínez) vs Racing 1 (72m M. Moralez), Vélez 0 vs Argentinos 1 (77m L. Heredia).



PRINCIPALES POSICIONES. River 44, puntos; Talleres 40; San Lorenzo 37; Estudiantes 35; Rosario Central 34; Lanús 33; Belgrano 31; Defensa y Justicia 30; Godoy Cruz 29; Boca 28; Newells 28.



Banfield 1 - River 4



Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Leandro Rey Hilfer.



Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Emanuel Olivera, Luis Mago, Emanuel Insúa; Eric Remedi, Alejandro Cabral; Juan Bizans, Brahian Alemán, Nicolás Sosa Sánchez; Milton Giménez. DT: Julio Falcion.



River: Franco Armani; Andrés Herrera, Robert Rojas, Leandro González Pirez, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro; Nicolás De La Cruz, Ignacio Fernández, Esequiel Barco; Pablo Solari y Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.



Goles en el primer tiempo: 6m Beltrán (R); 21m Solari (R); 40m Giménez de penal (B).

Goles en el segundo tiempo: 3m Beltrán (R); 49m Rondón (R).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Matías Kranevitter por Solari (R); 13m Sebastián Sosa Sánchez por Alemán (B); 14m Gerónimo Rivera por N.Sosa Sánchez (B); 20m Santiago Simón por De La Cruz (R); 23m Lautaro Ríos por Cabrera (B); 27m Salomón Rondón por Beltrán (R) y Matías Suárez por I.Fernández (R); 35m Agustín Palavecino por Aliendro (R); 39m Alejandro Maciel por Remedi (B).

Incidencia en el segundo tiempo: 34m expulsado Insúa (B).