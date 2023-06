La Selección Argentina se prepara para el amistoso de este jueves

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El técnico de la Selección argentina Lionel Scaloni probó ayer variantes en la delantera, mientras espera por Julián Álvarez, flamante campeón de la Champions League con el Manchester City, de cara al primer amistoso de la gira asiática ante Australia en Beijing, China, el cual se disputará el jueves próximo.

El seleccionado nacional llevó a cabo su entrenamiento en el Estadio Olímpico de Pekín, desde las 19 (8 de Argentina), donde los jugadores pasaron por el gimnasio, para luego tener práctica de fútbol real, en campo de 70 metros y dos bloques de juegos de 8 y 13 minutos.

Quienes ya se sumaron al plantel son Nicolás González y Thiago Almada, mientras que ahora solo resta sumar el nombre de Julián Álvarez.

La duda es quién conformará la delantera de la Selección Argentina ante Australia, ya que Scaloni todavía no se decidió.

Si bien la idea del entrenador es poner como titular al ex atacante de River, lo cierto es que le juega en contra que todavía no se haya unido al plantel y recién lo hará el miércoles, por lo que llegado el momento será evaluado a fondo para ver cómo responde desde lo físico.

Ante esta circunstancia, y sin Lautaro Martínez, que no fue convocado en esta oportunidad por realizar un tratamiento para rehabilitar uno de sus tobillos, los dos jugadores que pugnarían por el puesto son Giovanni Simeone y Nicolás González, ambos de características bien diferentes.

Los jugadores que participaron de la práctica fueron: Lionel Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Marcos Acuña, Lucas Ocampos, Guido Rodríguez, Germán Pezzella, Giovanni Simeone, Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Walter Benítez, Alejandro Garnacho, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Exequiel Palacios, Facundo Buonanotte, Cristian Romero, Nico González, Thiago Almada y Nicolás Otamendi.

El plantel regresará a entrenar en el mismo predio este martes, a partir de las 7 (las 18 hs. en la Ciudad de Pekín) y el partido con Australia se disputará el jueves a partir de las 9 (hora argentina).

Posteriormente, la selección cerrará la gira con un partido ante Indonesia, en Yacarta, el lunes a las 9:30 (hora argentina).