Busatto: "Santa Fe debe recuperar su banca pública"

Con una fábrica como escenario, Leandro Busatto presentó formalmente su precandidatura a gobernador en Rosario. La elección del lugar no fue casual: la empresa recuperada Mil Hojas, que creció gracias al esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras, "es un ejemplo de cómo, cuando hay un objetivo común, cuando se dejan de lado las diferencias, cuando se entiende que la salida es colectiva y no individual, se pueden lograr cosas importantes".

"Esta cooperativa se constituyó en diciembre del año 2000, en un momento muy difícil para el país. Terminaba de fracasar un modelo económico que hoy reivindican algunos que se presentan como caras nuevas de la política. Esta empresa bajó sus persianas en 2001 y fue recuperada por sus trabajadores y trabajadoras", sostuvo.

"Hoy tienen dos plantas de producción en la ciudad, una flota propia de vehículos y cerca de 60 distribuidores en cuatro provincias. Este tipo de empresas también necesita de un Estado presente, que esté cerca para garantizar el acceso al crédito, porque de lo contrario es muy difícil crecer. Santa Fe necesita recuperar su banca pública. Santa Fe necesita su banco, un banco cuyo objetivo no sea la timba financiera, sino el desarrollo de su pueblo", enfatizó.

Busatto estuvo acompañado por la precandidata a vicegobernadora, Alejandra Gómez Sáenz; el precandidato a intendente de Rosario, Roberto Sukerman; la precandidata a diputada provincial, Norma López; el precandidato a senador, Sergio Rossi y el precandidato a concejal, Juan Giani.

Por otra parte, se refirió a su intención de hacer "una revolución deportiva en Santa Fe", porque "hay un club en cada barrio, un club en cada rincón de la provincia, y un pibe o una piba que está en un club, no está en la calle".

"No puede haber un Estado ausente. Queremos discutir ideas, propuestas concretas. Nosotros sabemos qué queremos hacer y cómo. Vamos a crear un Ministerio de Deportes, y lo vamos a financiar con un porcentaje a las exportaciones portuarias. Estamos hablando de 7000 millones de pesos", expresó.

"Se trata de entender que los clubes son clave para reconstruir el tejido social y para que el Estado esté presente. Porque cuando eso no ocurre, pasa lo que pasó en Alto Verde, donde un narco utilizó al club del lugar para extender su influencia. Si el Estado se retira de los barrios ¿quiénes creemos que van a ocupar ese rol?", insistió.

Busatto remarcó que es necesario que en la campaña haya "menos peleas y más ideas" y que es imprescindible que cada candidato "explique sus propuestas, qué va a hacer y cómo lo va a hacer". "Construimos una propuesta con seis ejes: Seguridad, Ambiente, Salud y Deporte, Producción y Empleo, Desarrollo Territorial y Hábitat y Educación", enfatizó.

Durante su discurso hizo hincapié en la necesidad de que todas las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo en materia de seguridad. "Necesitamos acordar una política de Estado que se mantenga inalterable, gobierne quien gobierne", remarcó, y una fuerza policial "mejor equipada y con mejores salarios". Al mismo tiempo advirtió que es un error hablar de seguridad "sólo en términos de policías y patrulleros", descuidando "la falta de inversión del Estado en materia social".

En ese sentido aseguró que va a reforzar la atención en salud mental y en consumos problemáticos y que es imprescindible que haya "un dispositivo de atención en adicciones en cada centro de salud, porque no puede ser que la respuesta del Estado sea de difícil acceso, o se limite a que quien tenga recursos se atienda en el sector privado, y quien no los tenga, quede librado a su suerte".

Entre otros puntos que destacó durante su alocución se refirió a la prohibición de las fumigaciones aéreas en toda la provincia, bajar el impuesto inmobiliario rural a los pequeños productores y aumentarlo a los propietarios de grandes extensiones y la construcción de siete astilleros, "para que las barcazas que navegan los 700 kilómetros de costas de Santa Fe se construyan acá y no en Paraguay".