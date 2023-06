Bullrich: "No queremos dormir con el enemigo"

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Patricia Bullrich, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, volvió ayer a Córdoba para acompañar al candidato a gobernador Luis Juez, acompañada por la postulante santafesina Carolina Losada.

"Córdoba y Santa Fe tienen que cambiar. Por eso queremos que Luis Juez sea el gobernador de Córdoba sin ningún tipo de negociación rara, no queremos negocios raros un día antes de la votación, no queremos dormir con el enemigo en Córdoba. Queremos ser claros, queremos votar a los principios y valores que representa Juntos por el Cambio", resaltó Bullrich.

En la ciudad de San Francisco, la postulante presidencial participó junto a Juez y Losada de un acto en la plaza Sarmiento con vecinos y luego se trasladaron hacia el monolito que une las provincias de Córdoba y Santa Fe.

"El voto de los cordobeses y santafesinos es indispensable para ganar porque son votos de valores que vienen con la cultura del trabajo. Son provincias que tienen cadenas de valor importantes, producción, industria, campo. Queremos que no se confunda el voto del cambio con la continuidad", aseguró Bullrich.