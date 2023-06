“Rafaela está posicionándose como una ciudad de eventos. Una ciudad receptiva de eventos con una cantidad importantísima de gente que vino desde distintos lugares del país y movilizó la economía local, dándole posibilidades a bares, restaurantes y hoteles de la ciudad y también de la región”, dijo el intendente Luis Castellano a modo de balance luego de un fin de semana colmado de actividades que tuvo como evento destacado al Turismo Carretera con una convocatoria que superó las 30.000 personas.

Luis Castellano consideró que el TC “es un espectáculo a nivel nacional que nos muestra con posibilidades reales de poder organizar eventos de primera categoría. Incluso el gobernador Omar Perotti dijo que el autódromo tiene que ser mucho más que automovilismo. Debe ser un epicentro de grandes eventos tales como recitales y distintas actividades porque tiene condiciones para eso”.

“Por eso, el proyecto de la construcción del nuevo estadio que presentó el Club Atlético es la posibilidad de hacer un desarrollo con un lugar importante también para eventos. Un lugar con entrada y salida rápida para que pueda venir gente de la región y desde cualquier lugar del país sin generar inconvenientes al resto de la ciudad, ordenando el tránsito y haciendo que los ruidos no lleguen. Así está pensado mirando hacia el futuro”, expresó el intendente.



PENSAR EL FUTURO

HACIA LOS 150 AÑOS

Por otro lado, Luis Castellano hizo referencia a la convocatoria “Encuentros para el futuro” en donde más de 300 personas -dirigentes, profesionales, vecinos y vecinas- se dieron cita para “pensar el futuro basándose en cuáles son las cosas que se llevarían de la ciudad, desde la actualidad hasta que se cumplan los 150 años; cuáles son las cosas que dejarían y cuáles las que quisieran sumar, incorporar”. “La verdad es que fue un taller de 3 horas -empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 12- en donde se generó un debate hermoso, cada mesa pudo exponer, y me llevé cosas realmente importantes en la bolsa de lo que hay que llevar, pero también cosas que hay que dejar y otras que hay que incorporar. Me parece, sinceramente, que la participación política, la participación de la comunidad se da cuando uno la promueve y eso quedó demostrado el sábado porque es gente que se tomó 3 horas de su tiempo, un sábado a la mañana, para ir y aportar por la ciudad”.

Luis Castellano afirmó: “Estamos en marcha, contentos porque estamos llevando adelante un proceso de gestión y de campaña conjunto que lleva consigo mucho esfuerzo, pero lo estamos haciendo con muchas ganas, con mucho entusiasmo y junto con Juan Senn y María Paz Caruso, nuestros candidatos a concejales”.