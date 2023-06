Camionero con revólver: seis años de prisión

Un hombre de 39 años identificado como Diego Oscar F. fue condenado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo como autor del delito de portación indebida de arma de fuego de uso civil en Gato Colorado (departamento Nueve de Julio).

El monto de la pena resultó de la unificación con otra condena anterior, y fue impuesta por el juez José Luis Estévez en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos desarrollado en los tribunales de Tostado.



EL HECHO

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) estuvo representado por la fiscal Shirli Tomasso, quien recordó que “el ilícito fue cometido en horas de la tarde del 18 de diciembre de 2020”. La funcionaria del MPA agregó que “F. conducía un camión marca Scania a la altura del kilómetro número 939 de la ruta nacional 95, y llevaba debajo de la butaca delantera un revólver de doble acción, calibre 32 largo, marca Taurus, con seis cartuchos en su tambor”.

“No tenía la documentación del arma y tampoco contaba con la debida autorización legal de tenencia o de portación”, sostuvo la fiscal.



CONDENA

Tomasso manifestó que “la pena impuesta a F. –y acordada con su Defensa– fue de dos años de prisión”, no obstante la fiscal explicó que “como tenía un antecedente condenatorio a cinco años de prisión resuelta por la Justicia Federal, se dispuso la unificación”.

La representante del MPA concluyó que “el imputado y su Defensa manifestaron su conformidad con el procedimiento escogido. Además, el condenado admitió la culpabilidad del hecho reprochado, prestó su conformidad con la calificación legal seleccionada, con la pena unificada y con su modalidad de cumplimiento”.

Cabe agregar que no se da a conocer el apellido del condenado hasta tanto no haya una condena firme según lo establece el artículo 5 del Código Procesal Penal de Santa Fe, bajo el subtítulo "Estado de inocencia".