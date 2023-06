Murió exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi

MILÁN, Italia, 13 (Reuters). - Silvio Berlusconi, el magnate de los medios de comunicación y exprimer ministro italiano, falleció ayer a los 86 años, tras haber transformado la política local con decisiones que dividieron al país y a menudo haber alarmado a sus aliados con polémicas declaraciones.

Berlusconi, quien ocupó la oficina de primer ministro de Italia durante más tiempo, que contaba con el presidente ruso Vladimir Putin como amigo y que se hizo famoso por sus fiestas sexuales "bunga bunga", padecía leucemia y recientemente había sufrido una infección pulmonar.

Falleció en el hospital San Raffaele de Milán, donde estaba internado desde el viernes. Cuatro de sus cinco hijos y su hermano Paolo habían estado junto a él, informó ANSA poco antes de que se anunciara su muerte.

Mañana se oficiará un funeral de Estado en la catedral de Milán, día que el gobierno declaró de luto nacional.

Respaldado por su enorme fortuna y su imperio mediático, Berlusconi se lanzó a la política en 1994, desbancando a los partidos tradicionales y convirtiéndose en primer ministro.

Su muerte puede conmocionar a su partido Forza Italia, socio menor de la coalición de derechas de la primera ministra Giorgia Meloni, pero podría reforzar su liderazgo si logra ganarse a los legisladores y simpatizantes de su partido.

Su imperio empresarial también se enfrenta a un futuro incierto. Berlusconi nunca indicó públicamente quién se haría cargo de su empresa MFE tras su muerte, aunque se espera que su hija mayor, Marina, desempeñe un papel destacado.

Su fallecimiento fue lamentado tanto por aliados como por rivales. "Luchamos, ganamos y perdimos muchas batallas con él, y también por él llevaremos a casa los objetivos que nos habíamos fijado conjuntamente. Adiós, Silvio", dijo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Enrico Letta, ex primer ministro de centro-izquierda, escribió en Twitter: "Berlusconi hizo la historia de nuestro país. Su muerte marca uno de esos momentos en los que todos, apoyaran o no sus decisiones, se sienten afectados".

Las acciones de clase A y B de MFE se dispararon hasta un 10% tras conocerse la muerte de Berlusconi, y los operadores de la bolsa de Milán afirmaron que podría allanar el camino para la venta de la empresa o su fusión con un rival.

Tras construir un imperio televisivo en la década de 1980, Berlusconi se lanzó a la política en 1994 y casi inmediatamente se convirtió en primer ministro. Ocupó el cargo cuatro veces (1994-1995, 2001-2005, 2005-2006 y 2008-2011) a pesar de múltiples escándalos judiciales.

Dejó el cargo por última vez en 2011, con Italia al borde de una crisis de deuda similar a la griega y su propia reputación mancillada por las acusaciones de haber organizado fiestas sexuales "bunga bunga" con mujeres menores de edad, algo que él siempre negó.

Fue absuelto tras apelar de todos los cargos relacionados con las fiestas, pero en 2013 fue condenado por fraude fiscal, lo que le supuso una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos.

A pesar de sus problemas de salud y de las batallas judiciales, Berlusconi se negó a renunciar al control de Forza Italia y volvió a la primera línea política, obteniendo un escaño en el Parlamento Europeo en 2019 y en el Senado Italiano el año pasado.

Pese a encontrarse ya en edad avanzada, siguió alimentando la polémica, sobre todo con su negativa a culpar a su viejo amigo Vladimir Putin de la invasión de Ucrania en 2022, diciendo que Moscú solo había querido poner a "gente decente" al frente de Kiev.

No hay un sucesor obvio para tomar las riendas de Forza Italia, que obtuvo el 8% de los votos en 2022, pero se especula que aliados y enemigos querrán arrebatarle su leal electorado, que lo apoyó incondicionalmente.

Berlusconi, siempre bronceado y promocionado enérgicamente por sus propios medios de comunicación, aportó sus grandes dotes como vendedor y comunicador al anquilosado mundo de la política, ofreciendo una perspectiva optimista que sus votantes acogían de buen grado.

También tenía un sentido del humor que a menudo lo metía en problemas, el más reciente el pasado diciembre, cuando dijo a los jugadores de su equipo de fútbol de Monza que les traería "un autobús de prostitutas" si eran capaces de derrotar a un rival de la Serie A.