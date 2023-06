"Este gol fue más importante"

(Por Darío Gutiérrez).- Esta vez un cuarto de hora le alcanzó a Maximiliano Ibáñez para tener su día más feliz en muchos meses en 9 de Julio. Después de aquel recordado gol sobre la hora ante Atlético de Rafaela en la semifinal de la Copa Santa Fe, el grito sobre la hora del domingo ante Crucero del Norte significó un desahogo que venía esperando mucho tiempo el chaqueño, ya que la sequía -no solamente suya, sino de casi todos los delanteros del equipo- le hizo perder la titularidad, y hasta sonó algún rumor de una posible salida en este receso.

Pero todo cambió en la fría tardecita del Soltermam, vaya paradoja, volviendo a convertir sobre la hora como aquella jornada de octubre, en este caso con su primer gol en una categoría profesional como el Federal A que significaron tres puntos importantes para salir del último puesto de la Zona 4. "Si, estoy muy contento. Fue importante para mi volver al gol, siento que me saqué un peso de encima, fueron varias semanas difíciles y esta vez gracias a Dios se dio", nos dijo el oriundo de General Pinedo que hace poco cumplió 23 años. Y ante la comparación de cuál gol gritó más de esos dos, no dudó en afirmar que "el del domingo, porque lo deseaba mucho. Aquel contra Atlético fue también importante, pero ya pasó mucho tiempo".

Sobre el tiempo que estuvo en cancha, afirmó que "los jugadores tenemos que aprovechar los minutos que nos da el técnico, ahora este gol me va a permitir trabajar en la semana con mayor confianza". Luego, consultado sobre si encontraba una explicación al porqué de tanto tiempo sin convertir, puntualizó que "fue más por mi propia manera de ser, no tenía que ver que el equipo no estuviera pasando por un buen momento. Tengo una personalidad que si no me salen las cosas me pongo un poco 'loco', me desconcentro y eso me juega en contra. Por eso ahora espero retomar mi nivel".

Además, valoró que dentro del plantel "todos los compañeros nos apoyamos permanentemente. En este tiempo los demás delanteros y en general el equipo me apoyó, diciéndome que el gol 'ya iba a llegar', y esta vez se pudo dar".

Dentro de lo que más rescata del grupo, Ibáñez mencionó a la fortaleza luego de haber sufrido mucho en la primera rueda. "La verdad que fue duro para nosotros, no es fácil para nadie estar último y no poder salir de ahí. No sé si otro equipo de esta zona podría soportar tanto tiempo esa situación. Pero seguimos trabajando duro durante la semana y ahora se están viendo los resultados".



UN LUCHADOR DEL INTERIOR

La fuerza y el sacrificio que transmite Ibáñez para luchar cada pelota con los defensores, generalmente en desventaja numérica, puede explicarse en sus deseos de triunfar viniendo de Ligas chicas del interior del país.

Hasta los 21 años jugó en la Liga de Charata y el año pasado se vino para nuestra provincia para jugar en la Liga Ceresina en San Lorenzo de Ambrosetti. Allí lo vio Marcelo Werlen, que lo apalabró y de esa manera llegó al León.

"Estoy muy cómodo en 9 de Julio, siento que la gente siempre me apoya y eso te hace bien", concluyó el delantero en el día después de su vuelta al gol.