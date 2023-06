Independiente U18 con puntaje ideal

Este fin de semana se disputó la segunda etapa de cuadrangulares del Federativo de Clubes U18 masculino organizado por la Federación Santafesina de Básquetbol. Independiente y Libertad de Sunchales lograron pasar de ronda, en el caso del equipo rafaelino con puntaje ideal tras ganar los tres partidos disputados en Gimnasia de Santa Fe. Los sunchalenses, en tanto, clasificaron en Tostado donde ganaron dos encuentros y perdieron el restante.

Este es el detalle de los resultados:

Zona A: Sanjustino 108 vs. Unión Santo Tomé 52; Gimnasia Santa Fe 60 vs. Independiente de Rafaela 61; Unión Santo Tomé 50 vs. Independiente 67; Gimnasia 65 vs. Sanjustino 72; Sanjustino 74 vs. Independiente 77 y Gimnasia 65 vs. Unión Santo Tomé 56.

Tabla: Independiente 6*, Sanjustino 5*, Gimnasia 4, Unión Santo Tomé 3.

Zona C: Rivadavia Juniors de Santa Fe 78 vs. Libertad de Sunchales 88; San Lorenzo de Tostado 84 vs. Atlético San Jorge 43; Libertad de Sunchales 53 vs. Atlético San Jorge 75; San Lorenzo 77 vs. Rivadavia Juniors 60; Rivadavia 70 vs. Atlético San Jorge 55 y San Lorenzo 66 vs. Libertad 69.

Tabla: Libertad 5*, San Lorenzo 5*, Rivadavia 4, Atlético San Jorge 4.

Los restantes clasificados fueron: Unión de Santa Fe A, Colón de San Justo, Atenas de Venado Tuerto, Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Náutico de Rosario, San Telmo de Funes, Sport Club Cañadense y Temperley de Rosario.



PRATO, APELLIDO A SEGUIR

La cantera argentina continúa produciendo jugadores con un futuro importante. En el reciente FIBA Américas U16, el equipo dirigido por Mauro Polla consiguió uno de los cuarto cupos para el Mundial U17 del próximo año luego de finalizar cuarto.

Uno de los jugadores más destacados por Argentina fue Iván Prato. El oriundo de Villa María, reciente fichaje del Varese de Luis Scola, fue determinante en cuartos de final ante República Dominicana para lograr la clasificación a las semifinales y obtener el boleto al Mundial U17 del año próximo. En esa ocasión se despachó con 28 puntos y 25 rebotes.

Cameron Boozer fue elegido el MVP del torneo, quien además de Prato integró el Quinteto Ideal con Darryn Paterson (también de Estados Unidos), Felipe Quiñones (Puerto Rico) y Paul Osaruyi (Canadá).