Sensaciones y sentimientos

ESCRITORES



Por Hugo Borgna



Un escritor es una persona que cuando parece que está abstraído y no presta atención a nada, verdaderamente está abstraído y no presta atención a nada.

Para expresarlo directamente, se es escritor desde todo y desde la propia nada conviviente.

Para decirlo con más detalle, todos somos escritores. Desde el que compone un mensaje de watts app hasta su bisabuelo, el mismo que redactaba con tanto cuidado bellos textos en tarjetas de papel o cartón no tan blando.

En esto, como en lo que tiene que ver con la palabra, hay un secreto que lo explica todo.

Tiene que ver con ustedes, lectores atentos.

Buscamos su atención. Sepan que son el principio y fin de esos mensajes que, previamente, habíamos revestido de sonoridad (o rellenado, cuando queríamos ocupar más espacio y las ideas se estaban agotando peligrosamente).

Pensamos generalmente en una o más personas conocidas que representan, para nosotros, la opinión general, esa que está siempre en el límite de los más conocidos o los extraños que pasan por la calle pirateando los diarios al mirar con avidez sintética y “como al pasar” los títulos.

En todos los casos somos nosotros, escritores, los que practicamos concienzudamente la costumbre de crear títulos y párrafos, buscando el acercamiento hacia esos que persiguen “informarse” mediante esas pocas palabras hurtadas de lo cómplices quioscos.

Los escritores sistemáticos (los que lectores vocacionales perciben como “escritores”) producen libros de los más variados contenidos; intentan, sin dar excusas, un diálogo intenso con los, pretendidamente, indiferentes lectores. Crean para eso situaciones en las que los personajes sufren o aman o son felices -o lo son y sufren porque no lo saben-, similares a las que pasarían tantas y variadas anónimas personas, víctimas de un apuro que los priva que verse reflejados en los argumentos que los escritores, vocacionales y seriales, desarrollan para ellos en muy atractivos relatos que retozan de vida en cuentos y novelas.

Por si no se entendió, nosotros, escritores, buscamos quitar esa pátina de indiferencia que entretiene los pensamientos dispersos. Propios y con derecho, además, de personas que transcurren la comunitaria calle y sus necesarias amigas veredas.

Parientes muy cercanos, escritores por esencia y profundidad conceptual, son los poetas. Ellos escriben libros bellamente encuadernados y llevan en sí las verdades más escondidas, sugerencias bien elegantes y sonrisas que están llorando la incomprensión que nace de la indiferencia.

Para compensar el tiempo y la riesgosa selección de vocablos que los autores ponemos en los trabajos públicos, déjense llevar por el texto y no salteen palabras. Menos aún líneas completas: la idea que se anuncia en suspenso y de a poco es un recurso que practicamos con frecuencia. Si hacen de cuenta que cayeron en la trampa y leen el párrafo completo, seremos todos felices.

El momento de la despedida de un texto es para cada escritor una momento dramático y triste, nos preguntamos cuándo volverán a elegirnos para conocer nuestros pensamientos, esos que pretendidamente creemos haber reflejado como propios y también de los lectores.

El punto gramatical cierra un encuentro intelectualmente perfecto, con sus idas y regresos mediante palabras estrictamente seleccionadas. Eso, como todo cierre, es desesperanzador.

Por eso fíjense, lectores que complementan el círculo de la comunicación: estamos dejando ahora una señal abierta para que ustedes sigan conectados al mensaje