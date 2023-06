Nadal afuera del Top 100

BUENOS AIRES, 13 (NA) - El ranking ATP se actualizó ayer con la principal noticia de que el serbio Novak Djokovic volvió al N°1 del mundo tras su título en Roland Garros, que también significó su 23° título de Grand Slam, pero además hubo un movimiento que sorprendió a todos y es la salida del español Rafael Nadal del top 100 luego de 1.029 semanas consecutivas.

Es que Nadal, quien en los últimos días se sometió a una operación en su cadera y que no compite desde enero, perdió los 2.000 puntos que consiguió el año pasado en Roland Garros al no poder participar del torneo que supo ganar en 14 ocasiones. Esto provocó que baje de 2.445 a 445 puntos en el ranking y que cayera desde la 15° hasta la 136° posición, lo que significó su salida del top 100 por primera vez desde 2003.

La última vez que el español no figuró entre los mejores 100 del mundo fue en la semana del 14 de abril de 2003, cuando tenía solo 16 años. Para dimensionar cuánto tiempo pasó, Roger Federer todavía no había ganado su primer Grand Slam, faltaba más de un año para que Gastón Gaudio y Guillermo Coria jugaran aquella histórica final de Roland Garros y más de tres para que Andre Agassi se retirara del tenis, Lionel Messi aún no había debutado con el Barcelona y Carlos Alcaraz ni siquiera había nacido.

El ganador de 22 títulos de Grand Slam seguirá cayendo en el ranking ya que recién podría volver a competir a fin de año o a principios de 2024, temporada en la que se retiraría según anunció el pasado 18 de mayo.

Principales posiciones: 1) Novak Djokovic (SRB) 7.595 puntos; 2) Carlos Alcaraz (ESP); 3) Daniil Medvedev (RUS); 4) Casper Ruud; 5) Stefanos Tsitsipas (GRE); 6) Holger Rune (DEN); 7) Andrey Rublev (RUS); 8) Taylor Fritz (USA); 9) Jannik Sinner (ITA); 10) Karen Khachanov (RUS)...20) Francisco Cerúndolo (ARG)... 32) Tomás Etcheverry (ARG)...43) Sebastián Báez (ARG)...71. Pedro Cachín (ARG).