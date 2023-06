Juntos por el Cambio dio el batacazo en San Luis

El candidato a gobernador opositor por Cambia San Luis, Claudio Poggi, se imponía anoche con el 52,76% de los votos -con un 25,53% de las mesas escrutadas- ante Jorge Omar Fernández, el candidato oficialista de Unión por San Luis, que obtenía el 46,16% de los votos.

De esta manera, Poggi rompía con la hegemonía construida por los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, ahora distanciados, que gobiernan el territorio con el sello del Partido Justicialista desde 1983.

La victoria parcial del candidato de JxC ofició de lugar de encuentro de dirigentes nacionales. Según pudo confirmar Noticias Argentinas, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, José Luis Espert, tres presidencialistas del espacio, lo acompañan en su búnker.

Además, se sumaron el precandidato a jefe de Gobierno porteño de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, la diputada y líder del GEN, Margarita Stolbizer, y el referente del radicalismo de la ciudad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti.

Hasta la medianoche, Poggi no había salido a celebrar, ni Fernández a reconocer la derrota. Sin embargo, comenzaron los saludos al candidato de Juntos por el Cambio, como el del Adolfo Rodríguez Saá, que al llegar al búnker destacó: "Felicitaciones sos el nuevo gobernador".

"Según los números que tenemos, ganamos 53 a 45″, afirman en el entorno del candidato opositor, que ya fue gobernador de la provincia. En declaraciones a la prensa antes de llegar al búnker, Rodríguez Saá señaló: "Yo tengo alguna información de nuestros fiscales en toda la provincia. Todavía con pocas mesas (escrutadas), todavía con poco número de votantes, pero me parece que ya la tendencia es irreversible. Mire, en la ciudad de San Luis, en 24 mesas Fernández tiene el 42% y Poggi tiene el 58%".

Si bien los Rodríguez Saá no aparecieron en ninguna lista, jugaron en favor de las dos principales coaliciones. Fernández contó con el respaldo del actual gobernador, Alberto, con el sublema "Celeste unidad". Su fórmula la completó la senadora Eugenia Catalfano.

En la vereda de enfrente estuvo "Cambia San Luis", apoyado por Adolfo, y cuyo sublema principal "Avanzar" lo representó Poggi en fórmula con el abogado Ricardo Endeiza. (NA)