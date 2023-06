Cornejo fue el gran ganador en las primarias de Mendoza

El frente oficialista Cambia Mendoza se impuso con holgura en las elecciones primarias provinciales con una ventaja de más de 20 puntos y consagró al radical Alfredo Cornejo como el principal candidato a quedarse con la Gobernación. Con el 65% de las mesas escrutadas, el espacio gobernante lograba el 44,10% de los votos: en la interna se coronaba vencedor el senador nacional y ex gobernador, al superar a su competidor, el también radical Luis Petri.

Por su parte, La Unión Mendocina, que reúne a ex aliados de Cambia Mendoza, quedaba en segundo lugar con la candidatura del dirigente del PRO Omar de Marchi: obtenía 20,23%.

"Cambia Mendoza supera al segundo por más de 20 puntos", afirmó Cornejo en declaraciones a la prensa, a la vez que destacó la performance de Petri. En tanto, el saliente gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, se mostró "muy satisfecho con la elección" y remarcó que el triunfo "es un mensaje para toda la Argentina: aquí se gobierna en serio, en contra del populismo".

Quien viajó especialmente para celebrar el triunfo fue la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich. Al mostrarse junto a Cornejo, la ex ministra de Seguridad destacó que fue "un gran domingo para todo Juntos por el Cambio en el país" y remarcó las victorias en Mendoza, San Luis y Corrientes.

Con estos resultados, el senador nacional de la UCR lograba un fuerte respaldo en las urnas para encaminarse hacia su regreso a la Gobernación mendocina, lo cual deberá sellar en las elecciones generales provinciales del 24 de septiembre.

Por su parte, De Marchi se mostró conforme con los resultados y remarcó que "La Unión Mendocina, que aunque no parezca arrancó hace 45 días, en pocos días se ha constituido como la segunda fuerza en la provincia".

El tercer lugar quedaba en manos de Elegí Mendoza, con el 15,87%: Omar Parisi se imponía en la interna frente a las otras tres listas del peronismo.

El precandidato del Partido Verde, Mario Vadillo, quedaba en cuarto lugar (4,52%), seguido por el Frente de Izquierda, que obtuvo el 3,92% y consagró a Lautaro Jiménez como su postulante. (NA)