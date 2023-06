Una contundente victoria del peronismo en Tucumán

El Frente de Todos logró ayer una victoria en Tucumán sobre Juntos por el Cambio con la candidatura a gobernador del actual vice, Osvaldo Jaldo, en un resultado rotundo que extiende la hegemonía del peronismo en la provincia del noroeste argentino. De esta manera, el actual mandatario Juan Manzur se asegura la sucesión con un hombre de su riñón luego de la polémica por la resolución de la Corte Suprema que lo dejó fuera de carrera como candidato a vicegobernador.

Con el 44.70% de las mesas escrutadas, la fórmula oficialista encabezada por Jaldo obtenía el 58,11% de los votos, dejando muy lejos a Juntos por el Cambio con el 33,45%.

Cerca de la medianoche se conoció que el presidenciable del Frente de Todos y ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro estaba en Tucumán, y de hecho publicó una foto junto a los ganadores de la elección: Manzur y Jaldo.

En tanto, el presidente Alberto Fernández se comunicó telefónicamente con el gobernador para felicitarlo por el resultado y le adelantó que irá a visitarlo este lunes para celebrar in situ la victoria del peronismo.

"El peronismo una vez más vuelve a ganar por amplio margen la provincia de Tucumán", arengó Manzur en conferencia de prensa desde el búnker del Frente de Todos, minutos después de que se difundieran los primeros datos oficiales.

"Gracias a cada uno de los tucumanos que primero concurrieron a votar, que fue más del 80%. Segundo agradecerles a a cada uno de los militantes que en cada uno de los rincones de la provincia nos han venido acompañando", expresó Jaldo.

"Ha sido una campaña con mucho sacrificio del Frente de Todos, cuya columna vertebral es el Partido Justicialista", siguió el flamante gobernador electo, que agradeció a Manzur por "ponerse al frente de la campaña".

Juntos por el Cambio llegaba a la competencia con el binomio integrado por el diputado nacional de la UCR y ex intendente de Concepción Roberto Sánchez, y el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro. El ex presidente Mauricio Macri había estado en Tucumán la semana pasada junto a sus postulantes y lo mismo había hecho el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el jueves pasado para el cierre de campaña. Sin embargo, ese apoyo nacional no alcanzó para empujar demasiado la intención de voto de los candidatos provinciales de Juntos por el Cambio, a la vista de los resultados.

En su mensaje luego de conocerse los primeros resultados, Jaldo apuntó que en la elección "hay perdedores, no solo locales como Sánchez y Alfaro". "Perdieron Larreta, Bullrich, Macri y todos los que han venido a acompañar a Juntos por el Cambio", resaltó.

El liberalismo de Javier Milei tuvo una performance electoral muy por debajo de las expectativas ya que Ricardo Bussi, hijo del ex represor, obtenía apenas el 3,80% de los votos con el sello Fuerza Republicana (el partido fundado por el fallecido Bussi padre) en el marco de una fórmula junto al legislador provincial Gerardo Huesen.

Completaban el cuadro Federico Masso de Libres del Sur con el 1,64%, y José Martín Correa Tejerizo del Frente de Izquierda con el 0,72%. Le seguían Margarita Raquel Grassino de Política Obrera con el 0,41%, Juan Coria de Nos Une el Cambio con el 0,11% y Luis Benjamín Burgos de Camino a la Lealtad con el 0,03%.

En el búnker del Frente de Todos festejaron, además de Manzur y Jaldo, los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Gildo Insfrán, de Formosa; Ricardo Quintela, de La Rioja, y Gerardo Zamora de Santiago del Estero. (NA)