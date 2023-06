Más de 150 personas arrestadas y 38 armas de fuego secuestradas en doce días

Efectivos de la Unidad Regional I Santa Fe, dependiente de la policía de la provincia, aprehendieron a más de 150 personas y secuestraron 38 armas de fuego y otros elementos durante los doce días que van del mes de junio.

Asimismo, incautaron estupefacientes, municiones de diferentes calibres, vehículos de distintos portes, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos e informáticos y demás objetos, como resultado de las intervenciones policiales llevadas a cabo en todo el ámbito jurisdiccional del Departamento La Capital.



38 ARMAS

DE FUEGO

Yendo al caso particular de las armas de fuego, agentes de las Agrupaciones Unidades de Orden Público y Cuerpos, respectivamente, dependientes de la Unidad Regional I, lograron secuestrar treinta y ocho (38) armas de fuego -once cortas, veinticuatro largas y tres “tumberas”-, como así también aprehendieron a más de ciento cincuenta personas (150) -entre capturas por requerimientos legales y detenciones tras delitos perpetrados- y trasladaron de manera preventiva a nueve menores de edad, en los numerosos procedimientos concretados en el ámbito departamental operativo de la UR I, acorde a directivas emanadas por la Jefatura de Policía santafesina, durante el transcurso del presente mes de junio.

Como resultado de cotidianos patrullajes preventivos y operativos de controles establecidos en lugares específicos, los actuantes secuestraron veinticuatro armas largas (distribuidas en escopetas, carabinas y fusiles), de diversas características y calibres.

Del mismo modo, incautaron once armas de puño, tales como revólveres, pistolas y pistolones, de diferentes dimensiones y particularidades. Asimismo, incautaron tres armas de fuego de fabricación casera, comúnmente denominadas “tumberas”.

También fueron secuestradas réplicas, armas blancas de distintas características y vehículos de diferentes portes, algunos de ellos requeridos judicialmente.



360 PERSONAS

TRASLADADAS

Igualmente, y como resultado del permanente accionar policial, como así también de las tareas investigativas realizadas por los uniformados, procedieron al traslado de más de 360 personas, por estar vinculadas a la comisión de delitos o contravenciones, como así también, doce individuos fueron capturados por encontrarse solicitados por la Justicia.

De igual manera, cabe mencionar también que efectivos de fuerzas especiales tales como el Grupo de Operaciones Tácticas y el Cuerpo Guardia de Infantería, en cumplimiento de disposiciones judiciales pertinentes, intervinieron junto a personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en allanamientos y requisas domiciliarias que tuvieron resultados positivos.