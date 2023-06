Santiago Mangoni es el flamante "millonario" del Turismo Carretera

Por Víctor Hugo Fux



Después de haberse adjudicado la serie más veloz en la fría mañana del domingo, Santiago Mangoni (Chevrolet) sacó chapa de candidato para la séptima final del año en el Turismo Carretera.

No era una fecha más la de este fin de semana. Estaba en disputa nada menos que la "Carrera de los Millones", como todas las anteriores -que otorgaron una menor recompensa por una obvia cuestión inflacionaria- en el veloz autódromo "Ciudad de Rafaela".

Apenas un par de motivos que alcanzan, por sí mismos, para garantizar, en la previa, que el desarrollo del espectáculo iba a responder a los paladares más exigentes de la multitud que acompañó una vez más a la categoría.

Mangoni no defraudó a quienes le colgaron el rótulo de favorito al balcarceño. Y para que nadie puede arrebatarle el sueño de quedarse con los cuatro millones, marcó la tendencia desde el principio con el auto del JP Carrera.

Durante los primeros giros, el único que llegó a inquietarlo fue Matías Rossi (Toyota), que tuvo intentos de aproximación, pero nunca una maniobra clara para saltar a la punta.

Y para que la historia empiece a definirse, fue suficiente que un breve retraso del "Misil" le haga más sencillo el camino a la victoria a Mangoni, que en la segunda mitad debió controlar, siempre a ritmo de clasificación, a Valentín Aguirre (Dodge), su compañero en el JP Carrera.

Como había ocurrido en el TC Pista (ver página 30), tampoco en la final del Turismo Carretera ingresó el auto de seguridad. Un hecho para destacar en un circuito tan veloz como el rafaelino y que no se observa con tanta frecuencia en la categoría.

Mangoni, Aguirre y Rossi festejaron en el podio con tres marcas diferentes. Lo mismo ocurrió con el cuarto, Mariano Werner (Ford), que con ese resultado se acercó a solamente un punto de Jonatan Castellano (Dodge), líder de la Etapa Regular, que abandonó en el cierre de la actividad en Rafaela.

Este fenómeno social que se identifica simplemente con dos letras, TC, volvió a movilizar a una concurrencia estimada en decenas de miles de personas, estuvo a la altura de todas las expectativas que siempre genera, particularmente en un autódromo que tiene una historia de nada menos que 70 años.