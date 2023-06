Agustín Martínez, el heredero que logró imponer su ritmo en TC Pista en Rafaela

El 6 de septiembre de 2015, su padre, el "Gurí", logró su única victoria en el Turismo Carretera en el autódromo "Ciudad de Rafaela".

El mismo Omar Martínez que una semana atrás volvió a festejar, a los 57 años, en el escalón más alto del podio en el "Roberto Mouras" de La Plata en la final de TC Pick Up.

Ayer fue otro domingo soñado para la familia, esta vez gracias al espectacular triunfo que consiguió el heredero, Agustín, nada menos que en el "Templo de la Velocidad", en una final que dominó de principio a fin en el TC Pista con el Ford de la familia.

Su hermana Paula, su madre Patricia y su padre Omar abrazaron al ganador de su tercera carrera en la telonera, quien no pudo disimular su emoción cuando fue entrevistado antes de celebrar en el podio, que compartió con Lucas Valle (Dodge) y Facundo Chapur (Torino).

El recargo aplicado a Tobías Martínez (Chevrolet), por cortar la "isla" lo relegó del segundo al cuarto puesto, pero no lo privó de conservar el liderazgo en el campeonato, que ahora lo tiene como amenazante escolta -y con la carrera ganada- a Agustín Martínez.

La carrera fue interesante, pero el vencedor no le otorgó chances a sus rivales: primero a Valle y Rodrigo Lugón (Ford), hasta que el tercero se retrasó y se sumó a la lucha Tobías para inquietar en los últimos giros a Agustín.

Con un planteo inteligente y una tranquilidad digna de la experiencia de su padre, Agustín, recibió el banderazo cuadriculado, para festejar su primer triunfo del año, nada menos que en el circuito más veloz del calendario.

Ian Reutemann (Chevrolet), el representante de Humboldt, completó las 20 vueltas en el trazado rafaelino.

Final (20 vueltas): 1° Agustín Martínez (Ford), en 29m46s404, a un promedio de 191,043 Km/h; 2° Lucas Valle (Dodge) a 1s056; 3° Facundo Chapur (Torino) a 4s576; 4° Tobías Martínez (Chevrolet) a 4s576; 5° Juan Scoltore (Chevrolet) a 12s105; 6° Matías Canapino (Chevrolet) a 12s725; 7° Jeremías Olmedo (Ford) a 13s620; 8° Gaspar Chansard (Dodge) a 14s501; 9° Rodrigo Lugón (Ford) a 14s951; 10° Agustín De Brabandere (Ford) a 16s152... 15° Ian Reutemann (Chevrolet) a 25s920.

Campeonato: Tobías Martínez 261,5 puntos; Agustín Martínez 238; Rodrigo Lugón 213; Lautaro de la Iglesia 198; Jeremías Olmedo 195; Facundo Chapur 188; Lucas Valle 179; Matías Canapino 171; Hernán Palazzo 166,5 y Mario Valle 157. VHF.