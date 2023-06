Costamagna y Saracco sumaron en la Clase 2 del Turismo Pista en Toay

El susanense José Luis Costamagna finalizó 10° y el rafaelino Ricardo Saracco terminó 18°, en la final que disputó la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo "Provincia de La Pampa" de la ciudad de Toay.

La competencia le permitió festejar su primera victoria en la categoría a José Ignacio Bailone, tras superar en una ajustada definición a Carlos Morier (ambos con Fiat Way), mientras que finalizó tercero Santiago Lantella (Chevrolet Corsa).

Clase 2 (final - 16 vueltas): 1° José Ignacio Bailone (Fiat Way), en 26m57s479, a un promedio de 147,714 Km/h; 2° Carlos Morier (Fiat Way) a 354 milésimas; 3° Santiago Lantella (Chevrolet Corsa) a 6s646; 4° Ezequiel Bosio (VW Up) a 9s558; 5° Luciano Martínez (Chevrolet Corsa) a 10s161; 6° Nicolás Herrera (VW Up) a 10s443; 7° Andrés Calderón (VW Up) a 10s553; 8° Federico Raspanti (Chevrolet Corsa) a 10s693; 9° Yair Etcheveste (Chevrolet Corsa) a 10s771; 10° José Luis Costamagna (VW Up) a 11s577... 18° Ricardo Saracco (VW Up) a 23s562.

Campeonato: Yair Etcheveste 122 puntos; Santiago Lantella 116,5; José Luis Costamagna y José Bailone 111,5; Ezequiel Bosio 110; Nicolás Herrera 107; Carlos Morier 88,5; Luciano Martínez 84; Andrés Calderón 69; Facundo Ríos 62,5... Fabián Mainero 20... Ricardo Saracco 8,5.