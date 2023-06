Djokovic, título y nuevo récord

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El tenista serbio Novak Djokovic superó en la final de Roland Garros al noruego Casper Ruud por 7- 6 (1), 6-3 y 7-5, para obtener su 23° título de Grand Slam y convertirse en el más ganador de la historia, mientras que hoy desplazará al español Carlos Alcaraz del número uno del mundo.

En una jornada histórica para el tenis masculino, Djokovic comenzó complicado ante un dominante Ruud, que se imponía en el desarrollo del juego gracias a la potencia de sus golpes y que se colocó rápidamente 4-1.

Pero el serbio fue afinando sus golpes, redujo la cantidad de errores no forzados y llevó el primer set al tie-break. En la ‘muerte súbita’, Nole mostró toda su categoría y experiencia en este tipo de partidos y no le dio oportunidades a Ruud, a quien superó por 7-1.

En el segundo set, lejos de relajarse, Djokovic salió mejor que nunca. Mantuvo con facilidad, quebró a Ruud, notoriamente afectado por dejar escapar el primer parcial, y rápidamente se colocó 3-0 en ventaja, con un nivel verdaderamente excepcional. Esta ventaja le permitió imponerse en el segundo set por 6-3 tras mantener sus turnos de saque.

En el tercer set Ruud volvió a emparejar el asunto y le dio pocas oportunidades a Djokovic con su saque. De esta manera forzó al serbio hasta el 5 iguales, pero allí el nacido en Belgrado le quebró el servicio en cero con un game perfecto para sacar por su 23° título de Grand Slam.

El último game fue un trámite para Djokovic, que mantuvo sin dificultad para quedarse con su tercer Roland Garros y convertirse en el más ganador de títulos ‘Grandes’.





A lo largo del torneo, Djokovic derrotó a Kovacevic, Fucsovics, Davidovich Fokina, Varillas, Khachanov, Alcaraz y al propio Ruud.

Con este resultado, Djokovic volverá a figurar como N°1 del mundo a partir de este lunes, desplazando a Alcaraz, a quien derrotó en las semis. Además, este significó su 94° título como profesional.

A su vez, ya había ganado el Grand Slam parisino en 2016 y 2021. Sus otros títulos en majors fueron en Australia 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023, Wimbledon 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, y 2022, y el US Open 2011, 2015 y 2018.