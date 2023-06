Atlético vuelve a las prácticas con la cabeza puesta en Tristán Suárez

No será una semana más en el mundo Atlético de Rafaela. Por un lado, espera la llegada de algún refuerzo para afrontar la segunda rueda de la temporada 2023 de la Primera Nacional (¿llegará alguien?) y por otro, el cuerpo técnico empezará a intensificar los trabajos para llegar de la mejor manera posible al compromiso del próximo sábado cuando se reinicie la competencia oficial con el arranque de la segunda rueda.



En dicho juego, por la zona B, la ‘Crema’ estará visitando a Tristán Suárez, finalmente a las 15hs, por la fecha 18. El plantel albiceleste trabajará en la mañana de hoy en el Predio Tito Bartomioli.



EL PROGRAMA COMPLETO



La siguiente es la programación tentativa para la 21ra. fecha de la Zona A y la 18va. de la Zona B del torneo de la Primera Nacional de fútbol, a jugarse entre el viernes 16 y lunes 19 de junio.



Zona A (Fecha 21)



Viernes 16/06: 20.05 (TV) Estudiantes de Río Cuarto-Temperley. Sábado 17/09: 15.00: Deportivo Morón-Agropecuario;19.00: Alvarado de Mar del Plata-Flandria. Domingo 18/06: 13.10 (TV) Patronato de Paraná-Defensores Unidos; 15.00: Defensores de Belgrano-San Telmo; 15.10 (TV): Gimnasia de Mendoza-San Martín de San Juan; 15.30: Guemes de Santiago del Estero-Brown de Puerto Madryn; 19.10 (TV) All Boys-San Martín de Tucumán. Lunes 19/06: 15.00 (TV) Almirante Brown-Almagro. Libre: Nueva Chicago



Zona B (Fecha 18)



Sábado 17/06: 15.00: Tristán Suárez-Atlético de Rafaela; 16.10 (TV) Chacarita Juniors-Deportivo Madryn; 18.10 (TV) Independiente Rivadavia Mendoza-Aldosivi. Domingo 18/06: 15.30 Mitre de Santiago del Estero-Villa Dálmine; 17.10 (TV) Ferro-Gimnasia de Jujuy. Lunes 19/06: 15.00 (TV) Deportivo Riestra-Quilmes; 15.30: Atlanta-Estudiantes; 16.30: Chaco For Ever-Deportivo Maipú de Mendoza; 19.00: Racing de Córdoba-Brown de Adrogué.