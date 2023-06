River visita a Banfield

River, líder de la Liga Profesional, visitará este lunes a Banfield con la misión de alejarse del escolta, Talleres, que achicó a un punto la ventaja entre ambos después de su victoria sobre Arsenal. El partido correspondiente a la fecha 20 se jugará desde las 19.15 en el estadio Florencio Sola, con Facundo Tello como árbitro y la televisación de TNT Sports.

El Millonario lidera el campeonato con 41 puntos pero Talleres se puso a uno luego del 1-0 en Córdoba el sábado. De todas maneras, el equipo de Martín Demichelis tiene dos partidos menos que su principal perseguidor y el sábado próximo completará en el estadio Monumental el encuentro (62 minutos) ante Defensa y Justicia que se suspendió por la muerte del hincha Pablo Marcelo Serrano.

River volverá a ponerse en el modo Liga Profesional luego del desahogo por el trascendental triunfo sobre Fluminense (2-0) que encaminó la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.



UNIÓN, EN ROSARIO



Newell’s Old Boys, irregular en la Liga Profesional y de perfecto andar en la Copa Sudamericana, recibirá este lunes al ascendente Unión de Santa Fe en un partido de la fecha 20 que se jugará en el Coloso Marcelo Bielsa del Parque de la Independencia. El árbitro Pablo Echavarría dará el pitazo inicial a las 14, con transmisión de TNT Sports.



OTROS PARTIDOS. 17hs San Lorenzo vs Central Córdoba, 21.45hs Instituto vs Racing, 21.45hs Vélez vs Argentinos. MAÑANA: 18hs Colón vs Estudiantes, 18hs Defensa vs Belgrano, 20.30 Atl. Tucumán vs Godoy Cruz, 20.30hs Gimnasia vs Huracán.



PRINCIPALES POSICIONES. River 41, puntos; Talleres 40; San Lorenzo 36; Estudiantes 35; Central 34; Lanús 33; Belgrano 31; Defensa 30.