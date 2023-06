¡Agónico triunfo de 9 de Julio en el Soltermam!

El partido estaba al borde del cierre, última jugada, el 1-1 prácticamente sentenciado, y Maximiliano Ibáñez metió un remate de media distancia que se desvió en un defensor para descolocar y ‘dejar pagando’ al arquero rival y darle la victoria por 2-1 a 9 de Julio sobre Crucero del Norte, en el Germán Soltermam.



El encuentro válido a la fecha 15 de la zona D del torneo Federal A lo empezó ganando el Colectivero gracias al gol de Ignacio Valsangiacomo, a los 42 minutos de la primera etapa. En la última del primer tiempo, cuando se jugaban 49’, Fernando Núñez encontró el empate gracias a un penal.



De esta forma el conjunto de Maximiliano Barbero se recompuso rápidamente del traspié sufrido en la fecha pasada ante el líder, Gimnasia y Tiro, retornando así al buen andar que viene mostrando en esta segunda rueda de la temporada 2023. Incluso, por primera vez, el León salió del fondo de la tabla de posiciones, lugar que ahora quedó en manos de Central Norte.



Las emociones del encuentro se dieron en los finales de cada tiempo. Los primeros 45 fueron muy parejos y con pocas situaciones de riesgo en los arcos. Incluso la visita encontró la apertura del marcador cuando menos lo merecía, y desde allí el elenco Juliense fue en busca del partido. Encontró el empate antes de irse al descanso y en el complemento fue otro equipo. Generó unas cuantas situaciones de gol pero falló en la definición y recién sobre el final, con el ingresado Ibáñez, apareció el tanto de la victoria.



OTROS PARTIDOS. Sol de América de Formosa 1 vs Juventud Antoniana de Salta 0, Central Norte 0 vs Gimnasia y Tiro de Salta 0, Sarmiento de Resistencia 1 vs San Martín de Formosa 0. Libre: Boca Unidos de Corrientes.



LAS POSICIONES: Gimnasia y Tiro 26, puntos; Sarmiento 23; Sol de América 22; San Martín Formosa 19; Juventud Antoniana 18; Boca Unidos 18; Crucero del Norte 15; 9 de Julio 14; Central Norte 12.



PRÓXIMA FECHA (16º): Juventud Antoniana de Salta vs 9 de Julio, Gimnasia y Tiro de Salta vs Sarmiento de Resistencia, Crucero del Norte vs Central Norte de Salta, Boca Unidos vs Sol de América. Libre: San Martín de Formosa.



LAS FORMACIONES Y SÍNTESIS



Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Fernando Rekers.

Asistentes: Andrés Franco y Nicolás Sosa.

Cuarto árbitro: Ángel Ayala.



9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Brian Peralta, Alex Salcedo, Wilson Ruiz Díaz y Agustín López; Fernando Núñez y Román Bravo. DT: Maximiliano Barbero.



Crucero del Norte: Mauricio Pegini; Walter Figueroa, Nicolás Portillo, Iván Benítez y Nicolás Inostroza; Lautaro Soto, Emanuel Sosa, Matías Iglesias y Nicolás Del Sola; Abel Méndez e Ignacio Valsangiacomo. DT: Carlos Macchi.



Goles en el primer tiempo: 42m Ignacio Valsanciacomo (CN) y 49m de penal Fernando Núñez (9).

Gol en el segundo tiempo: 45m Maximiliano Ibáñez (9).



Cambios ST: 00m Leandro Larrea x Ruíz Díaz (9), 19m Mateo Gutiérrez x Bravo (9), 19m Jorge Maslovski y Gonzalo Melgarejo x Sosa y Delsole (CN), 30m Maximiliano Ibáñez x López (9), 31m Leonardo Monroy x Núñez (9), 36m Emanuel Isuardi x Soto (CN), 46m Santiago Gómez x Iglesias (CN).



Amarillas: Agustín Vera (9); Nicolás Inostroza, Walter Figueroa (CN).