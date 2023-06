Rafaela fue atracción nacional con la presencia del Turismo Carretera

El gobernador Omar Perotti y el intendente Luis Castellano presenciaron este domingo la carrera de Turismo de Carretera disputada en el Autódromo Ciudad de Rafaela, la cual contó con la presencia de más de 30.000 personas. Perotti y Castellano fueron recibidos en el lugar por el presidente del Club Atlético de Rafaela, Diego Kurganoff, el vicepresidente, Silvio Fontanini y el presidente de la subcomisión de Automovilismo del club, Adrián Sanmartino, entre otros integrantes de la comisión directiva de la entidad.

En conferencia de prensa, Luis Castellano destacó la “importante cantidad de público que acudió al evento”, al tiempo que mencionó que la relación que une al Estado con el Club Atlético, la cual “se viene afianzando, es muy fluida, muy fuerte, y está respaldada por el Gobierno de la Provincia”.

En esa línea, Luis Castellano sostuvo que “esta es la manera en la que llevamos adelante nuestros eventos, siendo una Rafaela receptiva, una Rafaela turística y con eventos” para luego agregar que la carrera del TC “es uno de los eventos más importantes, más taquillero, más popular del calendario anual”.

Luis Castellano se refirió a futuros proyectos conjuntos con respecto al autódromo: “Hay un master plan, un trabajo hecho entre el Gobierno Provincial, el Municipio y las autoridades de Atlético para llevar adelante un proceso de reestructuración del autódromo. Estamos pensando en el corto, el mediano y en el largo plazo porque Rafaela está instalada, claramente, como la capital del automovilismo y es un punto de referencia importantísimo a nivel nacional para una cantidad importante de eventos que estamos proyectando en distintos sectores de la ciudad. “Afortunadamente, la ciudad también tuvo movimiento, los restaurantes, bares, quioscos, supermercados pudieron trabajar, la economía se movió y eso es muy valioso en un momento complejo”, concluyó el intendente.

Vale indicar que también estuvieron presentes en el autódromo el diputado nacional, Roberto Mirabella, el senador provincial por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; y el concejal Juan Senn.



UN ESCENARIO PARA

MÚLTIPLES EVENTOS

En la misma conferencia, el gobernador, Omar Perotti, manifestó que la convocatoria del público “ratifica este vínculo hermoso de Rafaela con el Turismo Carretera a setenta años de la primera carrera”. “Ojalá podamos seguir manteniendo siempre, como provincia, estos escenarios para seguir teniendo a las mejores categorías de automovilismo argentino. Somos testigos de los saltos importantes que se dieron en el país con autódromos nuevos, con provincias que han vinculado el desarrollo de sus estructuras al turismo, siendo una de las actividades centrales para la generación de actividades económicas. El turismo en Santa Fe ha pasado a ocupar el séptimo lugar en el destino de los argentinos y no debemos descuidar eso”. “Para el turismo en la provincia es muy importante este tipo de eventos y ojalá los podamos seguir manteniendo. El turismo en Santa Fe ha pasado a ser uno de los desafíos cumplidos, Santa Fe no peleaba el turismo en la Argentina y hoy somos el séptimo destino en la Argentina, con lo que significa en la creación de puestos de trabajo”, añadió Perotti.

Luego, el gobernador agregó que “le hemos puesto mucho empuje y los resultados están, con el sector de la hotelería, la gastronomía, las inversiones en hoteles nuevos, en cabañas al lado del río, han generado un impacto importante y, a eso, le tenemos que sumar esta riqueza cultural de espectáculos, de música, de teatro y deportes que tiene Santa Fe”. En ese sentido, Perotti explicó que “para mantener este tipo de espectáculos hay que tener buenos escenarios, tenerlos actualizados y eso requiere de una inversión importante”.

Omar Perotti remarcó que Rafaela debe “mantener vivo este escenario”, en referencia al autódromo e indicó que” hay que ponerlo bien, en las mejores condiciones para que no sea solamente para carreras, sino que se pueda aprovechar para una multiplicidad de eventos y así se siga sumando gente de esta y otras provincias en espectáculos de nivel para contribuir al turismo receptivo”. Finalmente, sobre nuevas obras en el circuito, el gobernador mencionó que “es un compromiso y lo vamos a hacer, aún en momentos difíciles para la obra pública. Esperamos tener una mayor certeza sobre los valores, pero sobre lo que hay certezas es que Santa Fe tiene que seguir teniendo automovilismo”.

Vale mencionar que, por iniciativa del concejal Juan Senn, las autoridades de Atlético de Rafaela recibieron la mención de reconocimiento a la competencia por parte del Concejo Municipal de nuestra ciudad.