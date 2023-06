La madre de niños rescatados en la selva estuvo 4 días viva

La madre de los cuatro niños indígenas rescatados el viernes, que sobrevivieron 40 días en la selva colombiana, permaneció con vida cuatro días tras el accidente de avioneta del 1 de mayo donde fallecieron otros tres tripulantes, aseguró este domingo el esposo de la mujer en declaraciones a la prensa.

"Ella (Lesly) lo único que me aclara es que la mamá estuvo cuatro días viva, entonces antes de morir la mamá les dice, tal vez, 'váyanse que ustedes van a mirar quién es su papá, quien sí sabe qué es amor de papá como (yo) se los demostré a ustedes'", declaró a la prensa Manuel Miller Ranoque junto al hospital militar en Bogotá donde se recuperan los menores de la comunidad huitoto, consignó la agencia de noticias AFP.

Lesly (13 años), Soleiny (9) Tien Noriel (5) y Cristin (1) fueron encontrados vivos el viernes en medio de la selva amazónica del sur del país y a 5 kilómetro del lugar del accidente, en el que fallecieron tres tripulantes adultos. Entre el 15 y 16 de mayo, una cuadrilla de soldados encontró en el departamento del Caquetá al piloto muerto en la cabina, mientras que la avioneta quedó atrapada entre árboles con la parte frontal destruida.

Magdalena Mucutuy, madre de los niños, y un líder indígena también fallecieron, aunque los uniformados no especificaron dónde estaban sus cuerpos.

La noticia de los niños perdidos dio la vuelta al mundo, con videos y fotografías del Ejército sobre el día a día de las operaciones de búsqueda, que contó con más de cien soldados e indígenas de la zona apoyados por perros rastreadores que siguieron la pista de los menores en la selva.

La búsqueda fue difícil por la espesa vegetación de la zona, con árboles que llegan a los 40 metros de altura, la presencia de jaguares y serpientes y la lluvia permanente que impedía escuchar posibles llamados de auxilio, explicaron los rescatistas. Los menores abordaron la avioneta junto a su madre el 1 de mayo para huir de los disidentes del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, que reclutan y atemorizan a los habitantes de la zona, indicó el general Pedro Sánchez, a cargo del rescate.



SABERES INDÍGENAS

Colombia debate y reconoce la importancia de los saberes indígenas, claves para la supervivencia y el rescate de los cuatro niños indígenas que fueron encontrados el viernes tras sobrevivir a un accidente de avioneta y deambular durante 40 días por la selva amazónica de Colombia, según destacaron medios y funcionarios de ese país.

"El encuentro de saberes: indígenas y militares. El encuentro de fuerzas por un bien común: guardia indígena y las fuerzas militares de Colombia. El respeto a la selva. Aquí se muestra un camino diferente para Colombia: creo que este es el verdadero camino de la Paz", tuiteó el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

A lo cual el usuario @Robertwpb, le respondió: "Sea está la oportunidad en qué aparecieron los niños indígenas: El término peyorativo ´malicia indígena´ debemos erradicarlo de nuestro léxico, por ´sabiduría ancestral o indígena´ y ¿por qué no? ´sabiduría de Dios' ".

Lesly, Soleiny, Tien Noriel y Cristin fueron los únicos sobrevivientes de un accidente de avioneta ocurrido el 1 de mayo por una falla mecánica, en el que murieron la madre de los niños, el piloto y un líder de la comunidad originaria huitoto, a la que pertenecen. El sábado fueron trasladados a Bogotá, donde se informó que están "en proceso de recuperación", "fuera de peligro" y "contentos".

El médico Guillermo Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social de Colombia, destacó en Twitter la importancia de los pueblos originarios al expresar que "la aparición de los cuatro niños con vida, después de 40 días, es una gran noticia para el país. La operación esperanza es un logro del trabajo conjunto entre Gobierno, Fuerzas Militares y comunidades indígenas", mensaje replicado en @MinSaludCol, la cuenta oficial de esa cartera.

Desde los medios de comunicación, el diario El Tiempo resaltó que "el poder y tecnología de las FF. MM. se juntaron con ritos de comunidades indígenas en el rescate". También el diario El Espectador tituló: "La crianza indígena mantuvo con vida a los cuatro niños en la selva del Guaviare".

"Se habla más del Ejército, de la institucionalidad, de los héroes que supuestamente los salvaron. Pero en realidad para nosotros la selva no era la amenaza: fue la misma selva quien los salvó", según Alex Rufino, presentado por el periodista Daniel Pardo, de BBC Mundo, como "un indígena ticuna experto en cuidados de la selva". (Télam)