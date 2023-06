El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se celebra el 12 de junio, con el objetivo de denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo, donde se obliga a los niños a trabajar, negándoles todo derecho a la educación, la salud y una vida plena que le permita su desarrollo y bienestar integral.



¿Por qué se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil?

En el año 2015, los dirigentes mundiales adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con un renovado compromiso para acabar con el trabajo infantil.

En particular, la meta 8.7 hace un llamamiento a la comunidad internacional para: "...adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de seres humanos, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, para 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas".



Un niño debe ir a la escuela, no a trabajar

La explotación infantil: un mal de nuestra sociedad actual.

Es una triste y cruda realidad de muchos países en todo el mundo, donde los niños y jóvenes son obligados a trabajar desde edades muy tempranas.

Lamentablemente, esta situación ha venido ocurriendo durante décadas, sin que los gobiernos hayan encontrado una salida satisfactoria para resolver esta problemática, que cada vez es más recurrente y alarmante.

Muchos de estos niños no tienen acceso a la educación ni a las necesidades básicas de todo ser humano, como son la salud y la alimentación.

La principal causa radica en que estos niños y jóvenes deben trabajar para ayudar a sus padres a sostener a su grupo familiar, situación que ocurre con mayor frecuencia en aquellos países con elevados índices de pobreza y miseria.



¿Qué es el trabajo infantil?

Uno de los principales objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fundada en el año 1919 fue la de abolir el trabajo infantil, adoptando y supervisando los estándares laborales de edad mínima, que debería coincidir con la edad en que cesa la obligatoriedad de ir a la escuela.

El trabajo infantil, prohibido en el derecho internacional, comprende tres categorías:

Las formas peores de trabajo infantil: esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados, prostitución, pornografía, y otras actividades ilícitas.

Trabajos realizados por niños que no alcanzan la edad mínima especificada para ese tipo de trabajo según la legislación nacional, de acuerdo con normas internacionalmente aceptadas, que impida la educación y el pleno desarrollo del niño.

Un trabajo que ponga en peligro el bienestar físico, mental o moral del niño, ya sea por su propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza, denominado trabajo peligroso.



El papel de UNICEF en la erradicación del trabajo infantil

De acuerdo a un estudio realizado por UNICEF, se estima que aproximadamente más de 150 millones de niños y adolescentes son forzados a trabajar. Las cifras registradas por la Organización Internacional del Trabajo son bastante preocupantes, ya que casi 8 millones de ellos desempeñan roles domésticos, siendo niñas en su mayoría.

Una vez que son captadas para prestar este servicio, son víctimas de todo tipo de vejaciones. Además, es un trabajo de alto riesgo para sus vidas, donde no gozan de ningún tipo de beneficio ni contrato laboral debido a su edad. Son alejadas de sus familias y utilizadas prácticamente como esclavas de forma clandestina.

Para UNICEF, esta es una situación que debe llamar a la reflexión y buscar los mecanismos para prevenir estas situaciones indeseables. En este sentido, esta importante organización ha estado brindando ayuda a través de programas integrales y así cambiar la dura realidad de millones de niños.



2023: Justicia social para todos. ¡Acabemos con el trabajo infantil!

Cada año, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se centra en un tema principal, alrededor del cual se concentran todas las acciones. Para 2023, el lema del Día Mundial contra el Trabajo Infantil es: "Justicia social para todos. ¡Acabemos con el trabajo infantil!".

Según las Naciones Unidas, el trabajo infantil puede erradicarse si se abordan las causas profundas de su existencia.



Lemas de años pasados

2022: Protección social universal para poner fin al trabajo infantil

Para 2022, el tema principal fue: "Protección social universal para poner fin al trabajo infantil" con el objetivo de conseguir que se invierta más en los sistemas de protección social para luchar contra esta lacra.

Este día mundial tiene lugar poco después de celebrarse la Quinta Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil que tuvo lugar en mayo de 2022.

Aunque se ha avanzado mucho, los progresos han sido lentos. A principios de 2020, 160 millones de niños estaban en situación de trabajo infantil, lo que representaba 1 de cada 10 niños en todo el mundo. Son los sistemas de protección social los que tienen que evitar estas situaciones, y aún queda mucho por hacer.

2021: "¡Actuar ahora: poner fin al trabajo infantil!"

En la celebración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil para el año 2021 el lema o tema central fue ¡Actuar ahora: poner fin al trabajo infantil!, en virtud de la ratificación del Convenio Nº 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil.

La crisis económica generada durante la pandemia por COVID-19 continuará agravando la erradicación del trabajo infantil. Es por ello que se promoverá una "Semana de Acción", con la finalidad de integrar a la Sociedad Civil e instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de los "Compromisos de Acción 2021", basados en las siguientes estrategias:

Actuar: identificación de los compromisos de acción para el año 2021.

Inspirar: divulgar historias y experiencias sobre la erradicación del trabajo infantil.

Ampliar: compartir ideas con agentes del cambio aliados.

2020: "COVID-19: Protejamos a los niños contra el trabajo infantil, ¡ahora más que nunca!"

El lema de la campaña del año 2020 de esta efeméride se denominó "COVID-19: Protejamos a los niños contra el trabajo infantil, ¡ahora más que nunca!".

Se estima que la crisis que atraviesa el mundo por la pandemia por COVID-19, puede ser un agravante en el incremento del número de niños que son utilizados para trabajar a edades muy tempranas, afectando principalmente a las poblaciones de los países más pobres.

El impacto económico generado por la pandemia empujará a más familias a obligar a sus hijos a trabajar y buscar los medios económicos que le permitan traer el dinero suficiente al hogar, sin importar las consecuencias que esta situación les genere.

La campaña estuvo organizada en conjunto con la Alianza Internacional de Cooperación sobre el Trabajo Infantil y la Agricultura y la Marcha Mundial contra el Trabajo Infantil.

La UNICEF y la OTI analizaron el posible impacto que tuvo el COVID-19 en los avances que se han logrado para frenar y erradicar el trabajo infantil en el mundo.



Filmografía sobre trabajo infantil

Queremos compartir algunos títulos de películas y documentales sobre el trabajo y la explotación infantil como temática central:

Trabajo pa’ la casa (Chile, año 2013): documental que muestra las condiciones de vida de cuatro niños trabajadores en Chile.

La Cosecha (EEUU, año 2011): la temática de este documental se basa en la historia de tres niños hijos de inmigrantes, que trabajan en los campos agrícolas de Estados Unidos.

The Dark Side of Chocolate (Dinamarca, año 2010): es un documental sobre la explotación infantil de niños africanos en la producción de chocolate, realizando trabajos forzados bajo abuso físico y sin remuneración.

Los Herederos (México, año 2009): este documental refleja la situación del trabajo infantil en México, marcada por la situación de pobreza de millones de personas en este país.

Quisiera ser Millonario (La India/Reino Unido, año 2008): película que describe la visión retrospectiva de un participante indio en el concurso "Quien quiere ser millonario", reflejando las condiciones de explotación, prostitución y trabajo infantil que afrontan los niños en La India.

¿Cómo podemos apoyar la erradicación del trabajo infantil?

En la lucha para erradicar el trabajo infantil a nivel mundial podemos marcar la diferencia, difundiendo esta efeméride y actuando acorde a algunas reglas básicas:

Escribe a un responsable de tu comunidad para compartir tu preocupación.

Recauda fondos destinados a una organización benéfica orientada a prevenir el trabajo infantil.

Apoya el comercio justo de tu localidad, beneficiando a niños y familias de escasos recursos.