Participación argentina en el Festival de Annecy y el Mercado MIFA

Desde ayer, 11, y hasta el 17 de junio, en el marco del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, el evento de animación más importante del mundo, y de su mercado MIFA, se presentarán producciones y proyectos audiovisuales argentinos junto a una delegación integrada por diversas empresas locales y profesionales independientes.

La selección oficial del Festival ofrecerá tres producciones nacionales en distintas categorías. En la Competencia de TV Films se presenta la serie Artur y Dropsik ¿Me lo puedo quedar?, de los cordobeses Matías Ferreyra y María Rosario Carlino, un trabajo realizado con la técnica de cut-out –una variante del stop motion– que narra en diez episodios la historia entre un joven y su gato.

Además, en la sección Commissioned Films compite Siamés “All the Best”, un video musical de Pablo Roldán, producido por Rudo Films, realizado especialmente para la banda musical argentina Siamés. La selección se completa con la coproducción argentino mexicana Carne de Dios, de Patricio Plaza, que fue seleccionada entre más de 3200 producciones que se inscribieron en la Competencia Oficial de Cortometrajes. Carne de Dios fue galardonado, en noviembre de 2022, con el Premio Astor Piazzolla al Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Además, Patricio Plaza será el encargado de programar una selección especial en el marco de la sección Animación, Orgullo y Diversidad: “Hidden Queer Desires”, dedicada a la temática de la diversidad de género en formato de animación. Cabe destacar que el realizador es el primer argentino en participar de una curaduría en el Festival de Annecy. Como parte de este programa, se exhibirá el cortometraje argentino Rumbos ocultos, de Guido Depaoli.

Entre las sesiones de pitching de MIFA, el miércoles 14 de junio, en el salón Haendel del Palacio Imperial, tendrá lugar La Liga de la Animación Iberoamericana Focus @MIFA, un espacio para los proyectos de series y de largometrajes que fueron ganadores en Animation! 2022, sección de Ventana Sur dedicada exclusivamente a la animación. También, como parte del programa de La Liga, se presentará el proyecto ganador del Programa de Mentorías para Creadoras. En este marco, se exhibirán El futuro imposible, de Martín Haas y Antonio Balseiro, una producción con técnicas mixtas que aborda las problemáticas económicas y ecológicas, así como sus posibles soluciones para el futuro; y Esther, del director y animador Ezequiel Torres. Además, en MIFA Pitches Animation du Monde, se presentará el proyecto de cortometraje La mujer parecida a mí, de la argentina Eleonora Comelli y el frances Ange Potier, que a través de la técnica de pintura sobre vidrio ofrece una adaptación del cuento homónimo del escritor uruguayo Felisberto Hernández.

La Liga de la Animación Iberoamericana es una alianza creada por el INCAA, a través de Animation! Ventana Sur, junto a los Premios Quirino de España y al Festival Pixelatl (México), que responde al objetivo compartido de impulsar la creación y el desarrollo de proyectos audiovisuales de la región, afianzando los lazos de colaboración entre países de Iberoamérica.

La delegación nacional, que participará de diferentes secciones del Festival y del mercado MIFA, está integrada por cuarenta y seis representantes, entre los que se encuentran referentes de empresas y profesionales independientes, muchos de los cuales accedieron a esta oportunidad a través del registro en la Misión Comercial, organizada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

IBERMEDIA NEXT también estará presente en Annecy, a través de una conferencia explicativa sobre las ayudas, que tendrá lugar el jueves 15 de junio a las 17:15h en la Salle Verdi, en la que se revelaran novedades sobre el proceso, a la que seguirá un cóctel de networking en el que los/as asistentes podrán conocer más a fondo la línea de ayudas y sus detalles. Además ofrecerá dos desayunos temáticos en el área de tecnología del festival. Serán los días 13 y 15 de junio entre las 9:00 y las 10:00 y el acceso será mediante invitación. Durante la conferencia sobre Next Lab Generation, que tendrá lugar el 16 de junio a las 11:00h en Salon Haendel, también habrá un slot dedicado.

IBERMEDIA NEXT es una iniciativa del Programa IBERMEDIA destinada a albergar líneas piloto que apoyen producciones distintas a las tradicionalmente apoyadas por el Programa. La convocatoria está destinada a la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito de la animación digital y de los contenidos audiovisuales con alto porcentaje de animación. Se enmarca en el Componente 25 ‘España Hub Audiovisual de Europa’ del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo y se financia con fondos NextGenerationEU.

Adicionalmente representantes de IBERMEDIA NEXT y sus entidades promotoras estarán disponibles para reuniones y encuentros, como el encuentro Argentina - Italia, que ya está agendado. Todos/as aquellos/as profesionales que deseen entrar en contacto con los responsables de IBERMEDIA NEXT presentes en Annecy pueden contactar con sus responsables en [email protected]

El Festival de Annecy es el festival internacional más importante dedicado a la animación y se encuentra vigente desde 1960. A partir de 1985, el evento sumó a MIFA, un mercado internacional dedicado a la difusión e intercambio comercial de proyectos de animación que tiene como meta la consagración de coproducciones, la búsqueda de financiamiento y la puesta en contacto entre distribuidores, productores y realizadores audiovisuales dedicados a ese formato.