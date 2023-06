En San Luis y Tucumán se vota para elegir gobernador

Luego de que se hubieran suspendido las elecciones por una decisión de la Corte Suprema, Tucumán finalmente irá hoy a las urnas para renovar los cargos de gobernador, vicegobernador, 49 legisladores provinciales, 19 intendentes, concejales de cada una de sus ciudades y 93 comisionados rurales.

Tras la impugnación de la candidatura de Juan Manzur, que ante la suspensión de los comicios decidió bajarse, el peronismo intentará hacer valer su favoritismo con Osvaldo Jaldo al frente de la boleta. Siendo el sexto distrito electoral más grande del país con el 3,7% del padrón, la provincia norteña utiliza el sistema de "acoples" incorporado a la Constitución en la reforma de 2006.

Las elecciones iban a realizarse el 14 de mayo pasado, pero una medida de la Corte Suprema dejó en suspenso los comicios al hacer lugar a una cautelar contra la postulación del gobernador Manzur, que iba a presentarse como compañero de fórmula de su actual vice, Jaldo.

Finalmente, el mandatario se corrió de la boleta y dejó en su lugar al ministro de Interior tucumano, Miguel Acevedo, para competir este 11 de junio, la fecha a la cual fue reprogramada la elección.

Pese al desplazamiento de Manzur, el Frente de Todos corre como favorito. De ganar, el peronismo prolongará la hegemonía política que ejerce en Tucumán, donde gobierna desde 1983, a excepción de un solo mandato democrático entre 1995 y 1999 que estuvo a cargo del represor Antonio Bussi (quien ya había gobernado la provincia entre 1976 y 1977 como interventor de facto).

El rival más competitivo que encontrará el Frente de Todos en las urnas será Juntos por el Cambio, que competirá con la fórmula encabezada por el diputado nacional de la UCR y ex intendente de Concepción Roberto Sánchez, secundado por el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro.

El ex presidente Mauricio Macri estuvo en Tucumán la semana pasada junto a sus postulantes y lo mismo hizo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, este jueves para el cierre de campaña.

El liberalismo de Javier Milei tendrá una participación distinguida en esta elección de la mano de Ricardo Bussi, hijo del represor y quien liderará la boleta del sello Fuerza Republicana (el partido fundado por su fallecido padre) en el marco de una fórmula junto al legislador provincial Gerardo Huesen.

El resto de las fuerzas políticas que estarán en el cuarto oscuro serán el Frente Amplio por Tucumán (Federico Masso- Florencia Guerra), el Frente de Izquierda (Martín Correa y Alejandra Arreguez), Política Obrera (Raquel Grassino y Luis Toranzo), y Nos Une el Cambio (Juan Coria y Liliana Guzmán).



EN SAN LUIS

La provincia de San Luis elegirá este domingo gobernador y vice, senadores y diputados provinciales, intendentes municipales y concejales, con ley de lemas y con la particularidad de que el apellido Rodríguez Saá no estará en ninguna de las boletas. Si bien los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá no estarán al frente de ninguna boleta, jugarán a favor de las dos principales coaliciones.

El oficialista Unión por San Luis, con el apoyo del gobernador Alberto Rodríguez Saá, tendrá como sublema principal a "Celeste unidad", que presenta la fórmula conformada por el ex juez del Superior Tribunal de Justicia puntano Jorge Fernández junto a la senadora nacional Eugenia Catalfamo.

Por este espacio también se presentan Mariela Cros con el sublema "Movimiento Evita, Tierra, Techo y Trabajo"; el actual ministro de Producción, Marcelo Amitrano, con "Blanca, Azul y Blanca"; y Diego González, con "Modelo Productivo". Todos esos sublemas terminan sumando para el frente oficialista.

De la vereda de enfrente está "Cambia San Luis", apoyado por Adolfo Rodríguez Saá, y cuyo sublema principal es "Avanzar", que estará representado por el diputado nacional Claudio Poggi y por el abogado Ricardo Endeiza como candidatos a gobernador y vice. En este mismo frente opositor, el sublema "Encuentro Multisectorial" presentará a Eduardo Mones Ruiz como candidato a gobernador, acompañado por Marcelo Rodas para vice.

Por primera vez en 40 años de democracia, la izquierda presentará candidatos para los principales cargos de la provincia de San Luis.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores llevará como principales candidatos a Johana Anahí Gomez y Darío Iván Amado para gobernadora y vicegobernador, respectivamente. Además de la dupla que gobernará la provincia por los próximos cuatro años, San Luis renovará cinco bancas de senadores y 21 de diputados provinciales, sumado a 17 intendencias, 38 comisionados municipales y más de 70 cargos de concejales.

La provincia puntana es una de las ocho que este año renovará bancas para el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados de la Nación en la misma fecha que las presidenciales. (NA)