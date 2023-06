Boca rescató un empate sobre la hora ante Lanús

Boca, con muchas bajas por lesiones, igualó sobre el final con Lanús (1-1), en un partido válido por la 20ma. fecha del torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF), jugador en La Bombonera.

El conjunto 'granate' se situó en ventaja por intermedio de Leandro Díaz (Pt. 46m.), mientras que Darío Benedetto descubrió la merecida paridad (St. 45m.), en una jugada que fue revisada previamente por el VAR para convalidar la conquista .

En la próxima fecha Boca visitará a Godoy Cruz mientras que Lanús recibirá a Talleres.



GANÓ TALLERES

En el estadio Mario Alberto Kempes, Talleres de Córdoba se impuso por 1-0 a Arsenal de Sarandí en un encuentro correspondiente a la fecha 20 de la Liga Profesional de Fútbol.

El único gol del encuentro, a los 15 del primer tiempo y después de un error defensivo, lo convirtió el uruguayo Michael Santos, quien lidera la tabla de goleadores con 12 tantos.

Talleres no tuvo anoche su mejor versión, pero le alcanzó para sumar otra vez tres puntos y quedar a tiro de River, el único líder que tiene la Liga Profesional.

El equipo cordobés suma 40 unidades y se ubicó a uno de River, aunque los conducidos por Martín Demichelis todavía tienen que jugar en esta fecha ante Banfield y además deben completar el partido suspendido con Defensa y Justicia.



SIGUE EL LUNES

La fecha 20 de la Liga Profesional no tendrá acción este domingo debido a la disputa de la final del Mundial Sub-20 (Uruguay vs Italia). El lunes: 14hs Newell's - Unión, 17hs San Lorenzo vs Central Córdoba, 19.15hs Banfield vs River, 21.45hs Instituto vs Racing, 21.45hs Vélez vs Argentinos.



LAS PRINCIPALES POSICIONES

River 41, puntos; Talleres 40; San Lorenzo 36; Estudiantes 35; Central 34; Lanús 33; Belgrano 31; Defensa y Justicia 30; Godoy Cruz 29; Boca 28; Newell's 27.