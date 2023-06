"Massa no habló como candidato sino como líder de un partido"

Luego del Congreso Nacional del Frente Renovador que se realizó ayer en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, dirigentes del espacio político que lidera el ministro de Economía, Sergio Massa, consideraron que el tigrense "no habló como precandidato a ningún cargo" en su discurso de cierre y lo definieron como "un patriota".

"Massa no habló como precandidato a ningún cargo sino como líder de un partido y como el responsable de la economía de un país", subrayó a Noticias Argentinas el ministro de Transporte y dirigente massista, Diego Giuliano.

Luego del cónclave partidario que culminó con el discurso de titular del Palacio de Hacienda, el funcionario nacional subrayó: "Lo que quedó claro es que si no hay una estrategia de unidad, el Frente Renovador igualmente participará de las elecciones".

"El discurso de Sergio fue muy claro y se fundó en la responsabilidad que tenemos quienes hoy estamos ejerciendo el gobierno. Nosotros no somos espectadores, somos parte del Gobierno y nos toca gestionar. Nuestro principal compromiso es la gobernabilidad del Frente de Todos hasta el fin del mandato del presidente (Alberto) Fernández", puntualizó.

Además, el ministro de Transporte consideró que "Massa se presentó como el líder de un partido, pero además como alguien que asume la responsabilidad de la economía del país y de generar una propuesta de presente y de futuro para este proyecto de país que tenemos que defender".

"Si hay algo que queda claro es que las propuestas son cada vez más explícitas. Por un lado, quienes quieren ir más rápido con lo mal que hicieron entre el 2015 y el 2019. Por el otro lado, quienes encarnan un proyecto de libertad que está ubicado en el siglo XIX. La libertad es una palabra hermosa, pero tiene que asociarse con la solidaridad y con la igualdad de oportunidades sino es un concepto que está en un museo", apuntó Giuliano.

Por su parte, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que "el discurso de Massa fue claro, despejó toda duda sobre las cosas que se estaban diciendo, y sirvió para poner blanco sobre negro lo que piensa el Frente Renovador respecto de que hay que ir a una lista de unidad porque no da el momento para que quitemos energía de donde la tenemos que poner".

"Las PASO pueden distraer la gestión y generar alguna sorpresa macroeconómica, riesgo que no hay que correr. Massa negó categóricamente estar extorsionando o que se vaya a ir del Gobierno porque está a cargo de la responsabilidad que le dieron", subrayó De Mendiguren en declaraciones a NA.

En ese sentido, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo precisó: "Habrá que ver si convencemos al resto de la importancia de ir a una lista de unidad. Sergio no habló de candidaturas".

Consultado acerca de si Massa puede ser quien encabece la lista de unidad, respondió: "Él dijo que no importaba el candidato y hasta propuso a Mickey. Como integrante del Frente Renovador de la primera hora, me encantaría que fuera Sergio. Hoy no veo otro dirigente en la Argentina que pueda estar a la altura de la circunstancia".

"Al que más hay que convencer de la necesidad de una lista de unidad es al Presidente. Los gobernadores ya se han expresado, muchos intendentes también. Hoy la diferencia la está planteando (el embajador en Brasil Daniel) Scioli y los otros que están queriendo ir a una PASO", concluyó.

En tanto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, destacó que en el cónclave partidario "se visibilizó la participación y la mirada federal" del Frente Renovador, además de plantear su coincidencia con Massa respecto de que "la construcción de un modelo de país nace desde la unidad y desde la responsabilidad" de quienes están en la gestión.

"El Congreso del Frente Renovador fue una declaración en favor de la unidad, de la importancia que tienen las provincias por la cantidad de personas de todo el país que participaron y del compromiso que tenemos como gobierno por el crecimiento y la inclusión de la Argentina", resumió Bahillo en diálogo con esta agencia.

Por su parte, la diputada nacional del Frente Renovador Alicia Aparicio subrayó: "Sergio ha sido profundo en lo que dijo: no le esquivamos al bulto y si tenemos que competir lo vamos a hacer como siempre hemos hecho". "Una vez más, mostró su fortaleza y su preparación. Massa se ha puesto la política pública al hombro y todos los argentinos lo estamos viendo. Su manera de llevar adelante las cosas es poner todo: pone el cuerpo, el corazón, la familia, los equipos que tiene. Eso lo hace un patriota", aseveró Aparicio en diálogo con Noticias Argentinas.

Finalmente, la diputada nacional planteó que "el momento es muy difícil", por lo que esperan poder llevar "una lista consensuada" a las PASO". "Si en 2021 fuimos a las PASO con una sola lista y no teníamos las dificultades que hoy tenemos. No entiendo por qué esos mismos compañeros que en su momento aceptaron esa situación hoy lo ven diferente", concluyó. (NA)