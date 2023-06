Scioli anunciará en los próximos días a su compañero de fórmula

El precandidato presidencial del Frente de Todos Daniel Scioli remarcó que su postulación sigue en pie y anticipó que "en los próximos días" anunciará quién será su compañero de fórmula. "A esta altura está todo muy claro ya y definido. Esa unidad de la cual tanto se habla tiene que ser el resultado de lo que la gente elija y que podamos consolidar un programa de Gobierno que se ocupe de la economía real, los salarios y la inflación", sostuvo el embajador argentino en Brasil.

En diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, el ex gobernador bonaerense reclamó "ordenar las candidaturas de cara a la sociedad democráticamente". Al rebatir el argumento de un sector del Frente de Todos que reclama una fórmula única, Scioli remarcó: "Nadie tiene más compromiso que yo con la unidad, porque estuve en el mismo lugar, con coherencia, con gran responsabilidad".

Además, se definió como el dirigente "de más experiencia para encarar los desafíos que se vienen en la Argentina". "Ya tenemos todo organizado: avales, programa de gobierno, candidaturas. en los próximos días vamos a anunciar la fórmula", subrayó.

Scioli reclamó que la reglamentación interna del Frente de Todos sea "lo más amplia e integradora posible, alentando a la participación". El postulante presidencial también pidió "no dejarse llevar por dimes y diretes, rumores" en torno a lo que podría llegar a hacer la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y descartó que ella rompa el Frente de Todos: "No va a pasar nada de eso".

Asimismo, se refirió a la posibilidad de que el ministro de Economía, Sergio Massa, pueda renunciar si hay internas en el oficialismo: "Han dejado trascender una cosa a la mañana y a la tarde lo aclararon. Yo estoy enfocado en la realidad del metro cuadrado de una familia en su vida cotidiana".

El embajador argentino en Brasil negó que el presidente Alberto Fernández impulse su armado electoral: "No, no. El Presidente es el Presidente de la Nación y tiene una definición muy clara defendiendo la PASO y que democráticamente se ordenen las candidaturas".

"Lo nuestro no es en contra de nadie, sino a favor de la Argentina. El pueblo peronista quiere una PASO, porque entiende que es la manera de ampliar y contener a todas las expresiones del peronismo", concluyó. (NA)