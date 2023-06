Massa insistió con "candidato de unidad", pero advirtió que competirá en la interna

El ministro de Economía y referente del Frente Renovador, Sergio Massa, volvió a insistir este sábado con la necesidad de que haya "un candidato de unidad" en el Frente de Todos, pero advirtió que "si se decide que haya PASO" su espacio político va "a estar". "Creo que o mejor para la Argentina y el Frente de Todos es la unidad, pero si se decide que haya PASO anótennos en las PASO. Ahí vamos a estar", desafió Massa al cerrar el Congreso del Frente Renovador en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

A cuatro días de que se cumpla la fecha límite para la presentación de las alianzas electorales, el funcionario nacional le envió un mensaje a sus compañeros del Frente de Todos: "Nosotros no extorsionamos, no presionamos, nosotros damos nuestra opinión como dirigentes políticos".

"Que nadie se haga la víctima, somos todos grandes. Que nadie se esconda detrás de la victimización. Nuestra opinión es que en unidad construimos una vuelta de página para ponerle punto final a la argentina del ajuste y el endeudamiento", apuntó el tigrense.

Desde el estadio un escenario montado en el centro del estadio Arenas, Massa aclaró que "no se trata de vanidades personales" sino de proponerle a los argentinos una candidatura única para no someter al oficialismo a una pelea interna que puede "confundirle a la gente el rumbo".

"Que sea Juan, Pedro o el ratón Mickey, pero que sea un candidato para enfrentar el desafío que tiene la Argentina por delante", ironizó el titular del Palacio de Hacienda, quien en los últimos días fue acusado por un sector de la coalición gobernante de presionar para ser el candidato de unidad del Frente de Todos.

Luego de hacer mención a los distintos cargos que ocupó en la gestión pública, el referente del Frente Renovador sentenció: "Hicimos política conmigo en el llano, no necesitamos un cargo para participar o discutir ideas. No necesito un cargo para hacer política, hago política porque creo, por el país que sueño".

"Todos tenemos responsabilidades y no puede pasar que mientras algunos tienen que enfrentar el nivel de actividad, sostener pymes o estar peleando contra los precios, algunos se pasean como candidatos sin asumir que el momento de fragilidad nos obliga a tener unidad a la hora", disparó Massa, en lo que pareció ser un dardo dirigido a Daniel Scioli, quien ratificó su precandidatura presidencial.

En otro tramo de su discurso, el tigrense planteó que el Gobierno enfrenta dos oposiciones en la próxima elección: "Una es juntos por el cargo , que da un espectáculo dantesco viendo quién se pelea con quién, una oposición a la que debiéramos contestarle con unidad y rumbo claro; y otra que habla de dolarización y levanta la bandera de la libertad como si en Argentina uno no pudiera decir lo que piensa".

"Lo que está atrás de eso es ajuste con represión. Ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada a mí, viene por el ajuste y la represión. Le doy la derecha, tiene razón (Elisa) Carrió", apuntó Massa en referencia al diputado libertario Javier Milei.

Además, destacó que el Frente Renovador tuvo "buenas y malas" a lo largo de los diez años desde su fundación, pero lograron mantener la "entidad" y "unidad". "Hace cuatro años dejamos de lado las diferencias", subrayó el ministro de Economía y recordó que en 2019 fueron convocados por Cristina Kirchner, a quien definió como "la dirigente que más votos tenía".

En esa línea, precisó que al gestarse el Frente de Todos entendieron que "era un tiempo de humildad y de unidad", ya que el Frente Renovador es "una fuerza que cree en el diálogo" y busca "consensos con los que no piensan igual".

Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda precisó que "la deuda es un problema adicional para Argentina", que "condenó el futuro de la Argentina", pero advirtió: "No soy de los que se quejan y se quedan llorando en los problemas, soy de los que buscan soluciones".

Por último, recordó la corrida cambiaria y la crisis política que se generó con la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía: "Decían que venía el helicóptero y no nos escondimos, le pusimos el cuerpo". (NA)