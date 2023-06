Avanza la transformación digital del comercio santafesino

El sector comercial santafesino no es ajeno a las transformaciones que imprimió la digitalización en la compra y venta de bienes y servicios. Por eso, el gobierno de Omar Perotti diseñó el programa Comercio Express, una iniciativa que pretende agrupar la intervención de la provincia en materia de comercio digital de forma innovadora y fuertemente articulada con el sector privado, de manera de identificar y atender las necesidades de comerciantes y consumidores. De esta manera, mediante Comercio Express, la provincia articula sus otras iniciativas como Billetera Santa Fe, Precios Santafesinos, las Buenas Prácticas Comerciales y la gestión de Centros Comerciales a Cielo Abierto.

En particular, el Observatorio Provincial de Comercio Digital y el Ciclo de Capacitaciones en Comercialización Digital son parte de las herramientas a través de las cuales Santa Fe se colocó a la vanguardia del desarrollo del comercio digital. Muestra de ello es la preponderancia que esta manera de transaccionar ostenta en el territorio santafesino, tal como se desprende del informe correspondiente al primer trimestre del 2023 emitido por el Observatorio antes mencionado.

Según dicho documento, los titulares de comercios manifestaron un evidente crecimiento en las ventas digitales. El 75% de ellos realizó operaciones por canales online, mientras que el 100% manifestó un crecimiento interanual en las operaciones de este tipo (el 42% dijo que ese crecimiento fue superior al 50%). Además, un 60% de los locales ofrecen todos sus productos de forma digital, y el 91% considera que el comercio electrónico aumentará.

Este crecimiento de la digitalización en términos de oferta tiene también su contrapartida del lado de la demanda. Un 39% de los consumidores encuestados manifestó que realiza una importante cantidad de transacciones por canales digitales.



ENCUENTRO FORMATIVO

PARA COMERCIANTES PYMES

Respecto de la capacitación, vale mencionar que Comercio Express dispuso para, este 2023, siete encuentros formativos en distintas ciudades santafesinas: el primero tuvo lugar el pasado 31 de mayo en Reconquista, el próximo 28 de junio se realizará en Venado Tuerto, y la agenda continuará con capacitaciones en Rosario (26 de julio), Villa Constitución (23 de agosto), Rafaela (27 de septiembre), San Lorenzo (25 de octubre) y Santa Fe (29 de noviembre). En este ciclo, comerciantes pymes de toda la provincia tienen la oportunidad de adquirir habilidades en materia de marketing digital, uso de aplicaciones de mensajería, prevención de estafas virtuales y la incorporación de billeteras digitales. En cada caso, el programa se ejecuta en colaboración con los municipios y comunas, y con la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y otras actividades de Santa Fe (Fececo), Asociación Civil de Entidades Empresarias del Sur Santafesino (Adeessa) y Federación Gremial del Comercio e Industria (Fecoi).

Al respecto, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, destacó el alto nivel de interacción público privada que se alcanzó mediante el programa Comercio Express y ponderó el rol de esta iniciativa en el avance de la digitalización del comercio santafesino: “Comercio Express es una propuesta integral. Cuando dimos inicio a este programa allá por el 2021 nos pusimos el claro objetivo de sumar a todos los comercios de la provincia a la tendencia digital. Evidentemente, no nos equivocamos. Tomamos decisiones basadas en los datos que ofrece el Observatorio y notamos que la demanda de canales de venta digitales es cada vez mayor, y gracias a las capacitaciones gratuitas que ofrece el programa, muchos locales pudieron digitalizar su oferta y utilizar nuevos medios de pago y de entrega de mercadería”.

Finalmente, agregó que “tenemos por delante el desafío de seguir profundizando esta transformación digital e impulsar un comercio eficiente, transparente y que ofrezca reglas claras tanto para vendedores como para consumidores. Por eso hacemos mucho hincapié desde nuestra Dirección Provincial de Defensa de la Competencia y Derechos de Consumidores en la adopción de Buenas Prácticas Comerciales. Paulatinamente, estamos expandiendo el alcance de esta ola digital sin dejar de cuidar a los compradores y brindando herramientas a los comercios de cercanía, que son quienes llevan arraigo y desarrollo a cada rincón de la provincia”.